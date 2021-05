Esteban define los peajes en autovía promovidos por Sánchez como “un nuevo sablazo de la factoría PSOE” a los bolsillos de los españoles

martes 11 de mayo de 2021

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha asegurado esta mañana que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “incluye un nuevo sablazo de la factoría PSOE a los bolsillos de todos los españoles, a las clases medias, a los trabajadores, en definitiva, de todos aquellos que se esfuerzan por trabajar y sacar adelante a sus familias y a sus negocios”.



Este plan, ha afirmado, incluye una subida de impuestos en general a todas las familias españoles y ha recordado que lamentablemente la historia del PSOE se repite, “porque cada vez que gobierna se atribuye la defensa de lo público, lo arruina, y después de arruinarlo nos hace pagar a todos su fiesta y su verbena”.



Esteban ha criticado que, además en esta ocasión, Sánchez y el PSOE pretendan cobrar a todos los españoles por circular por las autovías y autopistas del país. Los famosos peajes que pretenden implantar afectarían a 12.000 kilómetros de autovías y autopistas en toda España, y en el caso concreto de Guadalajara, “a 100 kilómetros que vertebran nuestra provincia, que comunican con muchos pueblos de la misma y con otras capitales como Madrid, Zaragoza o Barcelona y de la que hacemos uso multitud de vecinos de la provincia, así como trabajadores y transportistas”.



A juicio de Esteban, esta última ocurrencia del PSOE se traduce en generar más desigualdad. Por ello, se ha preguntado qué tiene que decir el presidente de la Diputación, el socialista José Luis Vega, sobre esta cuestión promovida por Sánchez y se ha preguntado cómo va a explicar esta medida a los vecinos de toda la provincia y de su municipio, Mondéjar, o cómo el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Torija, Rubén García, va a decir a sus vecinos que por usar cada día la A2 van a tener que pagar un peaje.



Desde el Partido Popular hemos pedido al Gobierno de España que pare de manera inmediata esta medida “porque es totalmente injusta, e incluso puede limitar la libre movilidad que tienen los españoles por los 12.000 kilómetros de este tipo de vías que hay en España”.



Igualmente, el portavoz del Grupo Popular ha criticado el argumento de los socialistas que defienden “que quien lo use lo pague, porque hay gente que no las usa y tiene que pagar por aquellos que sí lo hacen”. Esteban ha tachado este argumento de “peregrino y muy peligroso” y ha recordado que en nuestro sistema contribuimos con el pago de impuestos “precisamente para sostener los servicios públicos, y eso implica que todos tienen derecho a utilizarlos con independencia de su capacidad económica y social y que no haya discriminaciones entre los que podrían pagar por su uso o no, y esto es clave para nuestra democracia”.



Finalmente, Esteban ha pedido que de manera inmediata se pronuncie el presidente de la Diputación, uno de los máximos responsables del PSOE en la provincia de Guadalajara, y que diga si está en contra o apoya esta medida. Desde el Grupo Popular exigiremos que se retire del Plan de la factoría Sánchez que, en resumen, se define “por ser un sablazo a todos los españoles” y es “una verdadera injusticia porque afecta más a aquellos que menos tienen, en contra de lo que ellos dicen defender”. Por todo ello, en el pleno ordinario de la Institución Provincial del próximo 21 de mayo, el Grupo Popular defenderá una moción para frenar la implantación de un modelo de peaje en las carreteras estatales “que esperamos que apoyen todos los grupos políticos de la casa”, ha zanjado.