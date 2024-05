Exitosa visita de AIKE y DALMA al Parque de Cuatro Estaciones de Guadalajara

lunes 27 de mayo de 2024

El partido municipalista y la asociación naturalista reunieron a más de medio centenar de vecinos y vecinas que se acercaron a conocer la historia y peculiaridades de uno de los parques más antiguo de la ciudad. Un espacio, desconocido por la ciudadanía y olvidado por el Ayuntamiento, sobre el que desde AIKE y DALMA quieren poner la atención para que se convierta en un lugar de divulgación, paseo y disfrute, un refugio de biodiversidad dentro del entorno urbano.



Guadalajara, 27 de mayo de 2024.- El Parque Cuatro Estaciones, o como se habló ayer de él, el jardín del depósito de las aguas, es un refugio urbano que alberga una rica variedad de aves y árboles, algunos de ellos centenarios. La actividad fue promovida por el partido municipalista AIKE dentro de su programación mensual de Aikencuentros, con la colaboración en esta ocasión de la asociación DALMA.



Las sesenta y cinco personas que asistieron tuvieron la oportunidad de participar en un recorrido guiado por el jardín donde se explicaron los orígenes de este emblemático espacio, la variedad de fauna y flora, señalando la importancia de mejorar el mantenimiento de un espacio que sufre décadas de abandono. Además, las personas asistentes recibieron una guía breve de ejemplares de árboles y aves que pueden observarse en el parque.



DALMA, es una asociación en defensa del medio ambiente, que fue creada en el año 1977, algunas de sus actividades se vienen desarrollando desde hace cinco décadas. Las más destacada son el anillamiento de aves en las estaciones de Castillejos y La Ceña, el censo anual que hacen de cigüeñas o la Revista “El Dalmacio”, de la que se han publicado 77 números. Organizan también la noche de los autillos o el paso de las grullas, actividades que realizan en colaboración con otras asociaciones a nivel estatal. Es fácil recordar campañas en la provincia que han sido pioneras, como el “Nucleares, no gracias”, contra la violencia hacia los animales o sobre juguetes bélicos. En la actualidad su esfuerzo está también en la preocupación por la proliferación, en toda la provincia y en el término municipal de Guadalajara, de las macro plantas fotovoltaicas.



El interés de AIKE por este entorno viene del anterior mandato, en el año 2022 se solicitó a la Junta de Castilla- La Mancha la inclusión de este parque en el Inventario de Patrimonio Cultural, petición a la que administración regional no ha respondido dos años después. También en el mandato anterior AIKE llevó a Pleno la declaración, junto con La Concordia, de Jardín Histórico, figura de protección recogida en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla- La Mancha.



La visita sirvió para profundizar en los efectos que el PERIM (Plan Especial de Reforma Interior y Mejora) de la calle Zaragoza puede tener sobre este jardín. Jorge Riendas, aparejador, detalló las alegaciones presentadas desde AIKE y como se va a desarrollar este sector según lo aprobado recientemente en Pleno. Desde el grupo municipalista creen que es importante que la construcción de viviendas en los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de AVICU no desdibuje un jardín con casi 150 años de historia, y piden que se conserve su delimitación, sus trazados y se protejan las especies centenarias. Desde AIKE apuestan por la recuperación de la antigua vivienda del guarda y de los depósitos vacíos, dando vida a estos espacios con actividades de divulgación y formación de educación medioambiental, abriéndolos a la ciudadanía y transformando un rincón de la ciudad actualmente olvidado.



Riendas expresó su preocupación, “el Pleno ha aprobado recientemente el PERIM de la calle Zaragoza sin seguir lo recogido en el Plan General de Ordenación vigente, sin resolver los problemas de movilidad actuales y poniendo en riesgo el jardín, ya que la intervención urbanística que se va a desarrollar no tiene en cuenta sus valores históricos y naturales. Una vez más, tristemente, estamos perdiendo una oportunidad para mejorar una zona muy especial de la ciudad”.



Tras la visita del domingo al jardín del depósito de las aguas AIKE continuará su calendario de Aikencuentros con una jornada sobre la adicción a las pantallas en la infancia y la adolescencia, previsto para el próximo 4 de junio en el Centro Joven de Guadalajara.