AIKE insiste en la recuperación del Fuerte de Guadalajara como espacio cultural, contando con la Biblioteca y las Escuelas municipales

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 28 de noviembre de 2023 , 13:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Tras el anuncio de la Junta de abandonar el proyecto de rehabilitación de las naves donde se ubicarían la Biblioteca y las Escuelas Municipales, dedicando el Fuerte íntegramente y en exclusiva a la actividad audiovisual, el grupo municipal insiste en la obligación de la administración regional de rehabilitar los edificios, sin condicionar los usos y sin dar pasos para atrás.



Susana Martínez y Jorge Riendas, del grupo municipal Aike, plantean una petición al resto de partidos políticos del Ayuntamiento para crear una mesa de diálogo con participación de entidades, colectivos, profesionales y administraciones, donde sea la ciudad de Guadalajara la que decida el futuro del Fuerte y se definan los usos, algo que no puede venir desde Toledo y que no puede ir cambiando según los intereses de las autoridades regionales.



El Fuerte de San Francisco se recuperó hace 20 años, después de haber tenido usos exclusivamente militares en el Proyecto de Singular Interés se definían como objetivos la construcción de 1000 viviendas de protección pública, la construcción de infraestructuras deportivas y un complejo cultural, dando respuesta a las carencias de Guadalajara en estas áreas y se recalcaba la importancia que tenía este proyecto para la ciudad.



Ayuntamiento y Junta anunciaban en 2021 la ubicación en la antigua nave de forja de la sede central de la Red de Bibliotecas Municipales, “hasta hace muy poco Guadalajara era la única capital de provincia sin servicios bibliotecarios municipales y la que ahora tiene es una pequeña biblioteca” recuerda Susana Martínez. Parecía que por fin se avanzaba, tendríamos en la ciudad una Biblioteca Municipal acorde con la población de Guadalajara y además un espacio adecuado para reunificar las escuelas municipales, en la actualidad dispersas en cuatro instalaciones municipales, algunas de ellos en condiciones muy precarias como también han denunciado estas semanas desde Aike. En 2023, justo antes de las elecciones, hay otro anuncio en el que dicen que el Fuerte se convertirá en el mayor plató de cine de época de toda Europa. Subrayan desde la formación municipalista que en ese momento, el entonces alcalde y también el vicepresidente de la Junta, Alberto Rojo y José Luis Martínez Guijarro, señalaron que ese proyecto era compatible con el la Biblioteca y de las Escuelas Municipales.



Después de las elecciones la Junta dice que no, José Luis Escudero, Delegado de la Junta, afirma que la actividad cinematográfica tiene que ocupar íntegramente el Fuerte, sin dejar espacio para nada más. Condicionando las inversiones a ese uso, interrumpiendo los proyectos ya redactados para la biblioteca y las escuelas.



Jorge Riendas ha insistido en la necesidad de que la ciudad pueda disfrutar de servicios e instalaciones en el Fuerte, “tras 20 años de espera no podemos entregarlo en exclusiva a las productoras, la ciudadanía tiene que poder disfrutar de este espacio en el centro de la ciudad. La Junta tiene una deuda y una sentencia judicial que cumplir, durante dos décadas hemos visto como los edificios se deterioraban sin invertir un solo euro. Es el momento de avanzar, de reclamar la rehabilitando de las naves que albergarán la Biblioteca y las Escuelas Municipales. Sin excusas y sin que nadie decida desde Toledo el futuro de nuestra ciudad.”



La mesa de diálogo que plantean desde Aike es una herramienta que se recoge en el Reglamento de Participación Ciudadana y que ayudaría, señalan desde la formación, a avanzar en la recuperación del Fuerte pensando en los interés de Guadalajara, no a golpe de titulares. Estableciendo los usos dotacionales del Fuerte tras analizar los déficit en materia cultural que hay en Guadalajara y adaptando a las necesidades actuales todo lo recogido en el Proyecto de Singular Interés. “Una mesa de diálogo que facilite un proceso de participación, análisis, reflexión y consenso donde sea la ciudad de Guadalajara la que defina el futuro de uno de nuestros recursos patrimoniales más emblemáticos.”