El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha reconoce a AIKE para que se persone en el proceso de El Fuerte

jueves 11 de julio de 2024 , 18:23h

Un grupo de afiliadas y afiliados al partido municipalista ha logrado un importante avance judicial al obtener el reconocimiento de legitimación activa para exigir la deuda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene con la ciudad de Guadalajara desde hace más de veinte años, consistente en la obligación de rehabilitar para un uso dotacional y cultural la totalidad de los edificios que conforman el Fuerte de San Francisco y cumplir con el Plan de Singular Interés que se creó para tal fin.



Guadalajara, 11 de julio de 2024. Esta mañana, cinco de las diez personas que lo solicitaron hace meses, han informado a los medios de comunicación acerca del significativo reconocimiento judicial obtenido tras la reciente comunicación del Auto que les otorga la legitimación activa como interesados en el incidente de ejecución de la sentencia que desde hace años viene incumpliendo la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.



Este importante auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha, ha sido detallado por Jorge Riendas en compañía de varias personas afiliadas a Aike – A Guadalajara hay que quererla- que también se han personado para ejercer la acción pública en este procedimiento. El portavoz de Aike ha insistido en la importancia en pedir la ejecución de una sentencia que lleva años sin cumplirse “ya no es que no cumpla sus anuncios la Junta de Comunidades, sino que tampoco cumple con las sentencias que le condenan, y nuestra ciudad tiene que recibir lo que corresponde, tal y como dictó la sentencia en su día.”



“El Fuerte es un tema anquilosado que sigue sin ser una realidad en la vida social y cultural de la ciudad, y que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular se han preocupado por sacarlo adelante, únicamente lo han utilizado para echarse en cara cuestiones que en nada benefician a la ciudad y su gente. Utilizan este asunto por un afán únicamente partidista tanto PSOE-Cs en su día como hace ahora PP-VOX. De hecho fuimos este grupo de personas las que solicitamos la ejecución de la sentencia antes que el propio Ayuntamiento de Guadalajara, esto ya lo dice todo”, ha apostillado Riendas.



La sentencia, cuya ejecución piden desde Aike, obliga a la administración regional a rehabilitar la totalidad de los edificios que conforman el complejo del Fuerte de San Francisco y su urbanización, dotándolos del uso que determine la corporación municipal, una obligación derivada del acuerdo de cesión recogido en el Proyecto de Singular Interés firmado entre el Ministerio de Defensa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento, donde se acordó que la Junta se aprovecharía de los ingresos por la venta de los terrenos que finalmente se edificaron con viviendas a cambio de entregar a la ciudad las naves y edificios rehabilitados para su uso.



Este auto es fundamental para la argumentación del propio partido municipalista y su militancia. AIKE ha sido obstinado durante estos años en la obligación que la Administración Regional debe cumplir con los compromisos de actuación que tiene en el Fuerte. Desde el partido municipalista, más allá de su trabajo de oposición constructiva en el Ayuntamiento accediendo a los expedientes, también propondrán otros tipos de acciones que impliquen una mayor visibilidad de la realidad.



“Este emblemático espacio fue testigo de desarrollos urbanísticos que propiciaron ingresos a las arcas regionales, y por el que se comprometió a unas obras que veinte años después no han llegado. Es el momento que el Juzgado exija ya a la Junta el compromiso que tiene acordado, que se convoque el concurso, que se licite la obra, y se empiece a construir lo pactado”, ha aseverado el portavoz de la plataforma municipalista.



Finalmente, Jorge Riendas ha recordado, de forma clara y contundente, que “si la Junta no cumple, y el Ayuntamiento no lo reclama, es necesario que AIKE lo haga. Tenemos interés en la construcción de las Escuelas Municipales y de la Biblioteca en el Fuerte, como así tendrá que ser lo antes posible. Pero también queremos que se recuperen el resto de espacios para la ciudad, para el uso y disfrute de toda la ciudadanía”.