El Concurso de Albañilería se recupera en las próximas Ferias de Guadalajara tras años de parón

El Colegio de Aparejadores, Colegio de Arquitectos y la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción, junto con el Ayuntamiento de Guadalajara, recuperan este evento que se celebrará el 21 de septiembre en la Avenida del Atance.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 27 de mayo de 2024 , 20:29h

El Concurso de Albañilería de Guadalajara volverá a tener su espacio en el programa de Ferias de Guadalajara, acogiendo la celebración de la que será la vigésima edición, el 21 de septiembre, en la Avenida del Atance, recuperando este tradicional evento, que no se celebra desde 2017.



Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el concejal de Servicios Municipales, David García, junto con el presidente del Colegio de Aparejadores de Guadalajara, José Luis Gárgoles; la nueva presidenta del colegio de Arquitectos de Guadalajara, Patricia García, y el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (APEC-Guadalajara), Félix Cuadrado Duque.



“Las cuatro entidades de manera conjunta nos hemos puesto manos a la obra, nunca mejor dicho, para recuperar este Concurso de Albañilería, que siempre ha sido un acto festivo en sí mismo, más allá de la competitividad entre cuadrillas, compartido por muchos ciudadanos a los que les gustaba ver el desarrollo de las obras”, ha destacado el concejal de Servicios Municipales, David García.



García ha detallado que el lugar elegido para el desarrollo del concurso será la Avenida del Atance, en el barrio de Aguas Vivas, “porque es compromiso de este equipo de Gobierno hacer partícipe a toda la ciudad de los actos festivos y este enclave ofrece suficiente espacio para el desarrollo del concurso y de las actividades paralelas, ya que también se va a disfrutar en esa jornada de hinchables para los más pequeños, música en directo, una comida popular y algunos expositores del sector”.



El presidente del Colegio de Aparejadores, José Luis Gárgoles, ha explicado que la primera acción del evento será convocar en las próximas semanas “un Concurso de Ideas que defina el proyecto a desarrollar por los albañiles, en el que podrán participar arquitectos técnicos y aparejadores colegiados en Guadalajara, cuyas bases se harán pública la próxima semana, pero que ya podemos avanzar que han de presentar el diseño, planimetría, memoria descriptiva y materiales a utilizar”.



El fallo del concurso de ideas se realizará en junio, participando como jurado representantes de las cuatro entidades que colaboran en el Concurso de Albañilería, y habrá un premio de 700 euros para el ganador de este concurso de Ideas. “Se premiará la originalidad, el diseño y la definición, siendo muy importante y relevante que el diseño propuesto permita su ejecución en la jornada laboral que se desarrolle el Concurso de Albañilería”, ha explicado Gárgoles.



Desde el Colegio de Arquitectos de Guadalajara su nueva presidenta, Patricia García, agradecía la propuesta del Ayuntamiento de Guadalajara y el Colegio de Aparejadores para colaborar en el evento, “como ya hacemos con otros actos de ferias como las exposiciones o el concurso de pintura rápida, por lo que vamos a patrocinar el tercer premio del Concurso”.



La presidenta del Colegio de Arquitectos también desvelaba la temática del Concurso de Albañilería, “que será el realizar columnas para luego sujetar pérgolas, pues en la zona elegida no hay muchas sombras y lo que pretendemos es que sean construcciones que permanezcan, formado parte de la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Vivimos, trabajamos y nos movemos en espacios que diseñamos y construimos constantemente, y nos vamos adaptando a las necesidades de cada época”.



Patricia García ha destacado que con la recuperación del concurso de albañilería se quiere poner de manifiesto la importancia de los oficios de la construcción, al tiempo que advertía de “la falta de mano de obra” y la necesidad de incidir en la formación.



En este aspecto también incidía el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (APEC-Guadalajara), Félix Cuadrado Duque, quien ha recordado que el Concurso “es un modo de rendir homenaje a los albañiles y una llamada de atención sobre la necesidad que hay de contar con buenos profesionales en el sector”.



“Antes no encontrábamos oficiales, pero ahora ya no encontramos ni ayudantes”, ha señalado Cuadrado, indicando que el sector de la logística se ha llevado buena parte de la mano de obra antes ocupada en la construcción, “y la situación es ya alarmante, pues tampoco conseguidos encontrar albañiles fuera de la provincia”.



“Otro objetivo del concurso de albañilería es la ornamentación de zonas urbanas, como antes se hizo con fuentes, monolitos, bancos, refugios de aves y otras obras”, ha recordado este constructor.



“Animamos a todos los albañiles a participar en esta jornada de la construcción en la que todos nos conocemos y de la que el ciudadano también puede disfrutar”, concluía el vicepresidente de APEC.