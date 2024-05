El Ayuntamiento de Guadalajara destinará más de 100.000 euros a apoyar e impulsar el tejido comercial de la capital

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 21 de mayo de 2024 , 20:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“El pequeño comercio es proximidad, es cercanía, es garantía de calidad, forma parte de las relaciones personales y humanas -y no sólo comerciales-. El pequeño comercio hace ciudad y genera empleo y economía productiva, por eso para este equipo de Gobierno es tan importante apoyar a este sector y dinamizar el consumo en el comercio local”.



Así resumía la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos , el espíritu de los convenios de colaboración firmados esta misma mañana, acompañada por el concejal de Comercio, Víctor Morejón , con los presidentes de las Federaciones de Comercio, Ángel Escribano presidente de FEDECO, integrada en CEOE-CEPYME, y Miguel Villa , presidente de FCG (Federación de Asociaciones de Comercio y Servicios de Guadalajara).



El importe de ambos convenios suma 124.300 euros y contempla diferentes acciones y campañas promocionales y de dinamización comercial, “con el fin de revitalizar un sector gravemente afectado por el contexto socioeconómico actual y los cambios de hábitos de consumo de nuestra sociedad, referidos principalmente al comercio online y a la existencia de grandes superficies comerciales”, ha apuntado la alcaldesa.



“Detrás de cada establecimiento, de los más de 200 adheridos entre ambas federaciones a estas campañas de dinamización, hay mayoritariamente autónomos que son los mayores generadores de empleo”, ha destacado Guarinos, quien recordaba que, “el pequeño comercio es el tejido productivo más vulnerable en cualquier crisis, y según los datos del índice de comercio minorista, no ha recuperado el nivel de ventas previo a la pandemia y sigue un 13% por debajo del promedio de 2019”.



Guarinos agradecía el trabajo de las Federaciones de Comercio para sustentar estas iniciativas de promoción e invitaba a la ciudadanía a consumir en el comercio local, porque “es invertir en tu ciudad y hacer ciudad, ya que un barrio lleno de comercios se convierte en un lugar destacable que atrae población, donde además de la cercanía y buen trato, ahorramos tiempo y desplazamientos”.



“ 350 cheques regalo a lo largo del año, un cheque regalo al día”



El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón , ha explicado que este convenio se sustenta sobre cuatro ejes de actuación encaminados a, “premiar mediante cheques regalo a aquellos que compren en los establecimientos adheridos a estas campañas, a favorecer el comercio sostenible, a la realización de talleres formativos y a la dinamización del comercio en la calle.



Estos convenios con las federaciones de comercio contienen más de una decena de campañas entre las que se encuentran el programa comercial: ‘Comprar en Guadalajara tiene premio’, la iniciativa Cents4Pack puesta en marcha con Valoriza y que, “incentiva el reciclaje en los comercios y servicios de proximidad y por las que los 50 primeros establecimientos adheridos a esta promoción reciben con cheque-regalo” ha apuntado Morejón.



Además, a iniciativa de las federaciones de comercio durante la Navidad se promueven los sorteos navideños. “Desde el Ayuntamiento de Guadalajara no podemos hacer otra cosa que formar parte de esta estrategia que invierte recursos económicos en concienciar a la ciudadanía de lo importante que es comprar en la ciudad y apostar por la economía local”, ha comentado el edil de Comercio quien ha indicado que “vamos a sortear 350 cheques regalo entre los compradores a lo largo del año, es decir, un cheque regalo al día”.



Por su parte, Ángel Escribano , presidente de FEDECO ha puesto en valor estos convenios que, “son una forma más de dar a conocer el potencial que tiene el comercio de Guadalajara” y ha destacado la importancia de que exista una colaboración continua entre las administraciones y las pequeñas empresas dedicadas al comercio.



Finalmente, Miguel Villa , presidente de FCG, ha invitado a la ciudadanía “a estar atento a cada una de las campañas que se realizarán gracias a estos convenios” y ha mostrado su deseo de que cada vez se aumente el apoyo económico de estos convenios.