El PP muestra su preocupación por “la continuidad de los malos datos educativos en Castilla-La Mancha por culpa de la gestión de Page”

“Un declive en el sistema educativo regional de Emiliano García-Page que se manifiesta en cuestiones como la tasa de abandono educativo temprano”, asegura

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 08 de enero de 2024 , 18:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La diputada regional del PP de Castilla-La Mancha, María Gil, ha mostrado su preocupación por la continuidad de los malos datos educativos en Castilla-La Mancha por culpa de la mala gestión del Gobierno de Emiliano García-Page.



Así, ha señalado que “comenzamos año, pero de nuevo con noticias que evidencian los malos datos y las deficiencias del sistema educativo de Castilla-La Mancha”, ya que “es evidente que, en la región, el sistema educativo regional no es tan perfecto como afirma el Gobierno de Page”, algo que “está a la vista al conocerse nuevos datos que ponen de manifiesto esta situación, como las estadísticas del Ministerio de Educación sobre el número de alumnado que pasa de curso con suspensos”.



Gil ha incidido en que existe “un declive en la educación de la región que se manifiesta en el porcentaje de alumnado que pasa la ESO con suspensos”, donde Castilla-La Mancha, con un 27 por ciento, es la región con mayor número de estudiantes que pasan de curso con materias pendientes y, además, Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma con menos jóvenes que consiguen finalizar la ESO, por debajo incluso de la media nacional.



“Un declive en el sistema educativo regional de Emiliano García-Page que se manifiesta en cuestiones como la tasa de abandono educativo temprano donde, según datos del Ministerio de Educación, Castilla-La Mancha es la séptima Comunidad Autónoma con mayor tasa con un 15,01 por ciento, por encima de la media nacional, que se sitúa en un 13,09 por ciento”, ha añadido.



La parlamentaria autonómica ha afirmado que el nivel de conocimientos del alumnado “está bajando”, ya que mientras la mayoría de las regiones superan la media de la OCDE en matemáticas, Castilla-La Mancha se desploma, o en ciencias, donde la región está “entre las tres Comunidades Autónomas con peores resultados, o en lectura donde se ha pasado a la cola del ranking, según el último informe PISA.



“Datos verdaderamente desoladores”, ha afirmado Gil, que “ponen de manifiesto lo que han conseguido las políticas educativas del Gobierno de Page durante los últimos 8 años y que continúan en la misma línea”. “Anuncios y promesas sin cumplir, cuyos resultados son cifras de fracaso que afectan al futuro de los jóvenes de nuestra región, que hacen patente no solo las deficiencias de la educación en nuestra región sino también la nefasta gestión llevada a cabo por el Gobierno regional”.



María Gil ha dicho que “estas son las políticas socialistas de Page en las que falta un compromiso real con el sistema educativo”, ya que únicamente hace anuncios de los que “nunca más se sabe” como es la gratuidad en el primer año de matriculación de alumnos castellanomanchegos en la UCLM o la gratuidad en la educación de 0 a 3 años anunciada por primera vez bajo el grandilocuente nombre de ‘Estrategia de Expansión’ en 2021 y que sigue sin cumplir.



“O peor, como la información que se ha trasladado a los sindicatos desde la Consejería de Educación, a través Delegación Provincial de Ciudad Real donde se plantean recortes por parte del Gobierno de Page en cuanto al número de unidades en Infantil, Primaria y Secundaria, con los recortes en docentes que ello conllevaría. En concreto y según indicaba el comunicado hecho público por la Federación de Enseñanza de CCOO hace unos días, supondría la pérdida de 64 plazas docentes para el próximo curso escolar 2024/2025”, ha insistido.



“A todo ello se suma la falta de previsión del Gobierno regional ante cuestiones que se repiten año tras año como es la bajada de las temperaturas en invierno, actuaciones por parte de la Consejería de Educación que se han reducido a enviar un correo electrónico el 6 de enero a los centros educativos, cuando la mayoría de los equipos directivos de los colegios por responsabilidad anticipándose al frío que ha llegado ya habían tomado medidas de prevención”, ha lamentado.



Por todo ello, Gil ha destacado que el PP de Castilla-La Mancha, con el presidente Paco Núñez a la cabeza, es consciente de que en cuestiones tan importantes como la Educación, conviene poner por delante voluntad y predisposición para avanzar, potenciando lo que funcione y cambiando lo que no lo hace, y desde luego siempre poniendo en el centro los intereses de la comunidad educativa, principalmente, alumnos, profesores, padres y centros educativos.



“Y lo haremos poniendo por delante medidas tales como la implantación de profesorado de refuerzo dotando de cupo extra a los centros que estamos reclamando desde el PP, en lugar de proceder a su despido o intensificando los programas de apoyo al alumnado con necesidades específicas de aprendizaje desde el inicio de curso, en lugar de reducirlos, ambas, propuestas planteadas por el PP que han sido rechazadas por el PSOE de Page en el Pleno de Presupuestos para el año 2024 pero que las seguiremos reivindicando entre otras muchas medidas concretas velando siempre por el futuro de nuestros jóvenes estudiantes hoy, que serán el futuro de mañana”, ha concluido.