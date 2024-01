María Gil: “Desde el PP no vamos a permitir que Castilla-La Mancha siga siendo la región donde es mas difícil llegar a fin de mes por las pésimas políticas de García-Page”

“Los castellano manchegos soportamos la mayor subida de precios de toda España, con un 19,57%, lo que supone que la cesta de la compra de una familia de 4 miembros, sea hoy, 1.000 euros más al año, para comprar la misma cesta”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 18 de enero de 2024 , 19:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“El apoyo del Sr. García Page y sus diputados socialistas a Sánchez en sus pactos para la venta de España, ha provocado todo lo contrario que proponía el PP, de esta forma ha subido la calefacción, la luz, el gas, el IVA en la carne, el pescado o las conservas, entre otros”, ha indicado



La diputada regional del Partido Popular, María Gil ha ofrecido una rueda de prensa en Villarrobledo donde, junto a la concejal Cristina García, ha asegurado que desde el PP-CLM, no se va a permitir que los castellano-manchegos pierdan competitividad y calidad de vida, mientras que en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya han tomado decisiones que permiten vivir a sus ciudadanos mucho mejor, y tener más oportunidades de empleo, pagar menos impuestos o tener mejor atención sanitaria o mejor educación.



Gil ha señalado que desde el PP con Paco Núñez al frente “vamos a seguir proponiendo medidas a todos los niveles, y desde luego vamos a seguir pidiendo al PSOE de Emiliano García Page que se sume al consenso de los castellano manchegos, y pare la Ley de Amnistía que puede incluir delitos por terrorismo”.



La diputada popular ha informado que los ciudadanos en plena cuesta de enero, siguen con las mismas preocupaciones que se vienen arrastrando tiempo atrás en materia de vivienda, empleo, sanidad o educación y a ello se añade, la falta de iniciativa y de medidas efectivas en todos esos ámbitos por parte del gobierno regional donde los precios no dejan de subir, y las familias tienen problemas para atender los gastos habituales de vivienda, o para atender gastos de alimentación ya que el 12% de los hogares, están teniendo que recurrir a ahorros previos, y cada vez son más personas las que piden ayuda para cubrir sus necesidades más básicas.



María Gil ha lamentado que Castilla-La Mancha siga siendo la región de España donde más difícil es llegar a fin de mes, tanto es así, que desde el año 2021, los castellano manchegos soportamos la mayor subida de precios de toda España, con un 19,57%, lo que supone que la cesta de la compra de una familia de 4 miembros, sea hoy, 1.000 euros más al año, para comprar la misma cesta.



Según datos recientes de Cáritas CLM, a finales de diciembre de 2023, desde la entidad habían atendido las necesidades más elementales de un 21% más de personas con respecto al mismo período del año pasado, pasando de 1.506 familias acompañadas en 2022 a 1.827 familias situándose en un 8,1% el porcentaje de de hogares en pobreza material severa.



Por si no fuera suficiente, ha continuado la diputada popular, “el apoyo del Sr. García Page y sus diputados socialistas a Sánchez en sus pactos para la venta de España, ha provocado todo lo contrario a lo que proponíamos desde el PP, que era que no subirá la calefacción y sin embargo ha subido hasta un 20%, que bajase el IVA de la carne, el pescado y las conservas y sin embargo sube, que se mantenga el precio del IVA de la luz, y se ha duplicado, o el del gas que también sube, además también propusimos rebajar el IRPF para rentas menores de 40.000 €, y también lo ha rechazado el PSOE de CLM, apoyando a Sánchez”.



En materia de políticas de empleo, vivienda, educación y juventud, Gil ha apuntado “la falta evidente de proyecto del García Page que hace que Castilla-La Mancha ocupe siempre los últimos puestos en cuestiones esenciales, situando a nuestra región como la segunda Comunidad Autónoma en cuanto a jóvenes emancipados, con una tasa de un 13,3% en la región, tres puntos peor que la media nacional y unas cifras del paro juvenil, muy encima del media nacional y que prácticamente duplica la de la Unión Europea”.



Del mismo modo, la popular ha explicado que “también fracasan las políticas educativas que se están llevando a cabo en nuestra Región, donde seguimos cosechando malas valoraciones, que día tras día son constatadas por distintos Informes del propio Ministerio de Educación y de otras entidades de reconocido prestigio y frente a ello la única respuesta del gobierno de García Page son “anuncios huecos”, ausencia de medidas suficientes para reforzar la educación en nuestra región y falta de inversión en infraestructuras educativas.



Gil ha asegurado que “García Page sigue sin ofrecer alternativas que mejoren la vida de los ciudadanos, como si están haciendo en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Baleares, donde se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones; Madrid, donde se ha vuelto a deflactar la tarifa del IRPF; en Aragón, donde se acaba de poner en marcha una ayuda del 50% para que los aragoneses viajen por las hospederías de su región, en Andalucía que lideran el apoyo a los autónomos; en Valencia donde se ha disminuido un 52% las listas de espera sanitarias; o Galicia, donde se ha implantado la gratuidad de la educación de 0 a 3 años”



Villarrobledo



María Gil ha señalado que en Villarrobledo es de suma importancia la reforma de los centros educativos, propuesta que fue planteada por el Partido Popular de Castilla-La Mancha y rechazada por Emiliano García Page, como también han sido rechazadas la reforma de las pistas deportivas, la construcción de un auditorio y la construcción de un nuevo centro de salud tan necesarios para todos los vecinos de la localidad.



“Estas son las políticas de apoyo a las personas y a nuestros pueblos que hace el Gobierno Regional, dando la espalda a cuestiones tan esenciales como la educación, la sanidad o el deporte”, ha finalizado.