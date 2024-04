El autobús será gratis para los usuarios de tarjetas XGuada si la incidencia de recargas persiste mañana miércoles

El concejal Santiago López Pomeda, ha anunciado hoy esta decisión, así como la instalación de un parquímetro en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Guadalajara, para incrementar la alternativa de recarga en metálico, hasta un saldo máximo de 8 euros, con asistencia de empleados municipales.

martes 09 de abril de 2024 , 20:21h

“Si este miércoles no se ha retomado la normalidad con las terminales de recarga todos los usuarios de la tarjeta XGuada podrán utilizar los autobuses urbanos de forma gratuita hasta que se subsane la incidencia”.



Así lo anunciado hoy el concejal responsable del transporte urbano de viajeros, Santiago López Pomeda, actualizando los datos sobre la situación del servicio, tras el ciberataque sufrido por la concesionaria Alsa, en su plataforma digital, que ha ido paulatinamente provocando la suspensión de todas las máquinas disponibles en Guadalajara para realizar este tipo de recargas, al igual que ocurrió también en otras ciudades como Burgos, Córdoba o Palma de Mallorca.



“En la ciudad de Guadalajara contábamos con 8 puntos de recarga, y ayer dejó de funcionar la última máquina, todavía en servicio, que se encontraba en el Centro Social de los Valles”, ha señalado López Pomeda, explicando que como alternativa ahora la recarga se puede continuar realizando en los 40 parquímetros de la ciudad, con dinero en metálico y un saldo máximo de 8 euros, tras introducir un número de matrícula, que puede ser aleatorio.



“Estamos valorando las previsiones con la empresa, del trabajo a contrarreloj que ahora están realizando los técnicos, donde se baraja que hoy pueda quedar subsanada la incidencia informática del ciberataque, pero como no hay una confirmación total, desde el Ayuntamiento de Guadalajara hemos empezado también a adoptar otro tipo de medidas”, ha añadido el concejal.



Así, se ha instalado un parquímetro en la sala de Información y de Registro del Ayuntamiento de Guadalajara, en la Plaza Mayor, que va a contar con la asistencia de los técnicos municipales para aquellas personas que no pudieran realizar la recarga con carácter normal o habitual en otro en otros puntos y que precisen de ayuda.



“Son muchísimos los usuarios que utilizan la tarjeta XGuada, una media de 10.000 usuarios al día, y que gozan de ciertas bonificaciones por ello hemos decidido que, si mañana no está resuelta la incidencia de recargas, todos los usuarios de la tarjeta XGuada podrán utilizar los autobuses urbanos de forma gratuita hasta que se subsane la incidencia, e incluso un día después, para que tenga tiempo de resolver sus recargas cuando todo vuelva a la normalidad”, ha asegurado López Pomeda, que una vez pedía disculpas a los ciudadanos por las molestias causadas y agradecía su paciencia.