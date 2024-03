El PP lamenta la actitud censuradora del Gobierno de Alcázar de San Juan al prohibir debatir sobre el impuestazo al agua de Page en el pleno municipal

Recuerda que la teniente de alcalde y diputada regional, Ana Isabel Abengózar, votó a favor de implantar este nuevo impuesto en el Parlamento regional

lunes 25 de marzo de 2024 , 13:57h

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha lamentado la actitud censuradora del Gobierno socialista de Alcázar de San Juan, con la alcaldesa Rosa Melchor y la teniente de alcalde y diputada regional Ana Isabel Abengózar a la cabeza, al prohibir debatir sobre el impuestazo al agua que Page quiere imponer a todos los castellanomanchegos en el pleno municipal.



Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Alcázar de San Juan, junto al portavoz municipal del PP, José Antonio Navarro, donde ha aseverado que Abengózar, que ha aprobado este impuesto en el Parlamento autonómico, ahora “no tiene valentía para votarlo en su Ayuntamiento”.



Hernández ha aseverado que Melchor y Abengózar, ordenadas por Emiliano García-Page y José Manuel Caballero, han “dado un golpe a la democracia en Alcázar de San Juan” al prohibir el debate sobre “si hay que subir o no el agua a los vecinos de la ciudad”.



“¿En qué democracia cabe pensar que un pleno municipal de un Ayuntamiento no pueda debatir sobre si se sube o no el agua a los vecinos por parte del propio Ayuntamiento?”, ha preguntado, al tiempo que ha cuestionado si Melchor y Abengózar “tienen algo que ocultar” para “maniobrar de esta forma antidemocrática”.



Hernández ha aseverado que Abengózar “se parece cada vez más a Pedro Sánchez, ya que son muy socialistas los dos, como lo es también Page”. “Al final, los dirigentes del PSOE aprenden de su jefe Sánchez, prohibiendo y vetando”.



La portavoz del PP regional ha recordado que el nuevo impuesto al agua será cobrado por los alcaldes de la Comunidad Autónoma, que enviarán el dinero recaudado al Gobierno de Emiliano García-Page. “La factura en Alcázar de San Juan puede pasar perfectamente del millón de euros, que serán pagados por los vecinos para enviárselo a Page”.



Hernández ha incidido en que este impuesto “no tenía que ponerse en marcha”, ya que otras regiones como Madrid no lo cobran y, además, en Castilla-La Mancha ya se paga por conceptos que habrá que pagar de nuevo, por lo que la región cumple la directiva marco europea en la que se escuda Page para poner en marcha el impuesto.



Por todo ello, la portavoz del PP de Castilla-La Mancha ha preguntado a Melchor si está a favor o en contra de este nuevo impuesto que se va a cobrar a todos los vecinos de la ciudad, un canon que su teniente de alcalde ha votado a favor en las Cortes regionales.



“El PP, con Paco Núñez a la cabeza, ya lo ha dejado claro: estamos en contra de este nuevo impuesto”, ha concluido.