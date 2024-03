EL IMPUESTAZO DE PAGE : Los diputados regionales del PP denuncian que el gobierno de Castilla-La Mancha “aprueba en solitario un nuevo impuesto para cobrar más por el consumo de agua”

Redondo y Asenjo critican que “tiren de su mayoría absoluta y no atiendan los argumentos de la oposición en ninguno de los temas debatidos en pleno, incluyendo el más dañino para los bolsillos de los castellanomanchegos, como es la aplicación del llamado canon del agua”

viernes 15 de marzo de 2024 , 11:14h

Los diputados regionales del Partido Popular por Guadalajara, Nacho Redondo e Itziar Asenjo, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar cuenta de lo acontecido en el pleno celebrado en las Cortes en el día de ayer y que sirvió, una vez más, para que el Partido Socialista “pusiera en valor su mayoría absoluta y no atendieran los argumentos de la oposición en ninguno de los temas debatidos en pleno, incluyendo el más dañino para los bolsillos de los castellanomanchegos, como es la aplicación del llamado canon del agua”.



Redondo ha recordado como en marzo de 2022 el presidente de la región, Emiliano García-Page, dejaba en suspenso de forma indefinida el conocido como canon del agua dada la situación de inflación del momento. Entonces el presidente decía que “vamos a hacer un paréntesis, se va a abrir un debate que cambiará la perspectiva y podemos pensar en anularlo con carácter indefinido" algo a lo que nos tiene acostumbrados el señor García-Page, ha dicho Redondo, “como en el caso de la amnistía que no es otra cosa sino quedar bien con sus palabras pero hacer poco”.



Redondo ha remarcado que la inflación se ha moderado gracias a los precios de la vivienda, gas, electricidad y otros combustibles, pero la realidad con la que vivimos los habitantes de esta región “es que el precio de los alimentos sigue disparado cuya tasa de inflación actual es del 5,3 y eso es lo que realmente preocupa a todas las personas ya que, por ejemplo, los alimentos para cocinar una tortilla de patatas se han encarecido más de un 60%”.



Redondo ha recordado las palabras del consejero de Hacienda y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz, que apuntaba en enero la recuperación de este canon, porque según él, “ya no se dan las circunstancias que obligaron a la suspensión del mismo y que la aplicación de la tasa solo supondría un euro más en la factura del agua de los castellanomanchegos”, sin embargo la consejera portavoz, Esther Padilla, aseguró antes de ayer que la tasa supondrá un “euro y pico” a los ciudadanos.



Para el diputado regional la realidad es que, siguiendo el ejemplo de la tortilla, “si el canon del agua nos va a suponer un euro más a los ciudadanos y hacer una tortilla nos supone tres euros de media, las cuentas nos salen a pagar, la tortilla y el agua a Page”.



El diputado regional ha reprochado a los socialistas que rechacen todas las propuestas del Partido Popular sin ni siquiera contemplarlas. En concreto Redondo ha apuntado que el Grupo Popular ha realizado enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2024 para mejorar esta y ayudar con las propuestas a todos los ciudadanos y todos los sectores de la economía, principalmente al agropecuario o como en el caso del debate sobre igualdad de la mujer en el que invitan a una transaccional para mejorar el texto propuesto por el partido socialista, “que rechazan de plano porque no quieren saber nada de las propuestas hechas por el Partido Popular, por buenas que estas sean”. También hemos presentado iniciativas en agricultura “donde entendemos que es fundamental el control de productos de terceros países además del fomento y desarrollo de políticas que apoyen definitivamente a la gente que trabaja en el campo y la propuesta de ofrecer un Plan de Atención a las personas con discapacidad y que también votaron en contra”.



En otro orden de cosas, los diputados regionales se han hecho eco de la votación de la amnistía en el parlamento nacional que han apoyado el diputado por Guadalajara, Alberto Rojo, y el resto de diputados socialistas de Castilla-La Mancha. “Una amnistía que rompe con la igualdad entre los españoles y donde el delincuente exige que se considere la democracia española como un sistema opresor, tal y como dice el señor García Page”.



A su juicio, la amnistía supone mantener a Sánchez en el gobierno “mediante algo que antes no era constitucional” y han criticado que una mayoría en las Cortes “sirva para perdonar delitos muy graves pero que sin embargo no sirve para aprobar los presupuestos Generales del Estado”. Una amnistía, que ya han adelantado, que es el paso previo a la independencia. “Una amnistía que borra delitos de terrorismo, traición y corrupción. Una amnistía que solo busca perpetuar en el poder a alguien que siempre dijo, incluso en campaña electoral, que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico”, ha concluido.