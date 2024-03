Real Madrid y FC Barcelona, ganadores indiscutibles de la Trillo Cup 2024

lunes 25 de marzo de 2024

Dos de los grandes equipos de España han sido también los dos claros vencedores de la Trillo Cup 2024 en las categorías alevín y benjamín, respectivamente. El Real Madrid y el FC Barcelona se han alzado este fin de semana con la copa de campeones después de sellar, en ambos casos, un gran campeonato, con un nivel de juego altísimo, en un campo de fútbol a rebosar y en medio de un gran ambiente y muy buen tiempo.



La categoría alevín fue la primera en disputarse. A las 9.00 horas del sábado, cientos de niños de entre 11 y 12 años de edad vestían sus colores para comenzar a disputar sus encuentros, de 20 minutos de duración, y con el campo de césped dividido en dos cuadriláteros, donde se fueron sucediendo los encuentros de los grupos A, B, C y D cada 20 minutos. A mediodía terminaba la fase de grupos para comenzar con la eliminatoria, en la que ya sólo continuaban ocho equipos, que compitieron por un puesto en las semifinales. Así, sólo llegaron a éstas el Real Madrid, Real Zaragoza, el FC Barcelona y el CD Leganés. Mientras el Real Madrid se impuso a un Real Zaragoza que hizo gala de muy buen juego durante todo el torneo, el Leganés y el Barcelona llegaban a los penaltis después de un partido muy intenso e igualado, en el que los jugadores realizaron un enorme esfuerzo, después de muchas horas de fútbol a sus espaldas. Finalmente, el fallo de uno de los pequeños barcelonistas, que dio al palo en su disparo, dio el pase a la final al Leganés.



Aunque se esperaba una final más igualada, el Real Madrid se mostró incontestable. Mención especial merece su jugador número 10, Hugo Fernández, que destacó sobremanera durante todo el campeonato, erigiéndose como el mejor de todo el torneo y marcando la diferencia para los merengues, que se alzaron finalmente con la copa de campeones tras un holgado 5 - 0 ante al Leganés.



Fernando Jiménez, técnico del Real Madrid, reconocía lo abultado del marcador y su acierto de cara al gol en la final. “El Leganés es un muy buen equipo, que ya esta mañana nos lo había puesto muy difícil, pero ahora es el momento de que nuestros chicos disfruten y de que el Leganés no se vaya con mala sensación y disfruten también de que han hecho un torneo muy bueno”. Contentos y satisfechos con su actuación en Trillo, Jiménez destacaba la buena organización del torneo, así como el gran nivel del campeonato, que “ha sido una muy buena experiencia para los chicos”, en palabras del entrenador blanco.



Pablo Sancho, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Trillo, y su antecesor en el cargo, Hugo Pérez, junto a Sergio Recuero, edil de Festejos y Turismo, fueron los encargados de entregar los trofeos, dando por terminada la primera jornada de la Trillo Cup 2024.



A la misma hora y en similares circunstancias, sólo que con niños entre uno y dos años más jóvenes -de 9 y 10 años de edad-, arrancaba la categoría benjamín del campeonato el domingo. También con muy buen tiempo y una enorme asistencia de público, comenzaban los encuentros en El Robledal. El FC Barcelona destacó desde el primer minuto, así como el Real Valladolid, que pisaba por primera vez tierras trillanas, el Getafe, el Rayo Vallecano o el Leganés. Finalmente, fueron el equipo azulgrana, el Atlético Chopera, el RSD Alcalá y el Real Valladolid los que consiguieron acceder a las semifinales.



Si bien el FC Barcelona sufrió para vencer al Atlético Chopera por 2 - 1, el Real Valladolid venció al Alcalá por un amplio 4 – 0. Lo complicado de la semifinal pareció no serlo tanto en la primera parte de la final, en la que el Barcelona se adelantó en el marcador. El apretón final del Real Valladolid no fue suficiente, sin embargo, para vencer al FC Barcelona, que se alzó como el mejor del campeonato tras ganar al Valladolid por un apretado 3 – 2.



Guillem Castro Planas, técnico responsable del FC Barcelona, terminaba contento después de la victoria que les trajo su segundo oro en la Trillo Cup. “Es un torneo muy competido, con equipos locales y también con canteras profesionales, entonces, es genial poder estar aquí en Trillo”, en palabras de Castro.

“Todos los partidos cuestan, todos son complicados, y sobre todo con los chicos cuando van a jugar contra Madrid, contra Leganés, contra cualquier equipo de canteras, son súper competidos, incluso con los equipos locales, porque cuando van a jugar contra el Barca, para ellos es lo más y se esfuerzan muchísimo, así que todos son complicados”, reconocía el entrenador, que visitaba por tercera vez El Robledal y que admitió estar “encantado con la organización”.



El alcalde de Trillo, Jorge Peña, y el concejal de Deportes, Pablo Sancho, se encargaban de hacer entrega de los trofeos, dando por terminada la segunda jornada de la Trillo Cup.



“El nivel de fútbol ha sido increíblemente bueno”



Al término del campeonato, José Rey, uno de los responsables de SoccerTec, empresa organizadora de la Trillo Cup, reconocía estar “súper contento”. “Nos ha acompañado el tiempo, que para esta clase de eventos es fundamental, y creo que ha sido un éxito de gente, tanto en el pueblo como en el campo.



Además, los equipos se han ido súper contentos y el nivel de fútbol ha sido increíblemente bueno, la verdad es que no imaginábamos que fuera a haber tanto nivel”, destacaba Rey, muy satisfecho con esta última edición de la Trillo Cup.



En este punto, Rey tuvo una mención especial para el Real Madrid, ganador de la categoría alevín, y para su jugador número 10, el joven Hugo Fernández. “El chico que traía el Madrid es un espectáculo. La verdad es que después de hablar con la gente del Madrid, nos comentaban que hacía como tres o cuatro años que no fichaban a un chico que entendían que pudiese tener ese potencial. Ya tuvimos aquí en Trillo a Lamine Yamal, que ahora mismo mira qué jugador es, y ahora estábamos comentando que este Hugo Fernández, en todos los años que llevamos, no hemos visto otro jugador que pudiera destacar tanto como ha podido ser éste, así que nos ha sorprendido muchísimo para bien y ojalá le acompañe la suerte en el futuro”, terminaba Rey, deseando que unos años podamos ver al madridista en Primera División y nos acordemos de su paso por Trillo.



Trillo, a rebosar durante todo el fin de semana



Durante todo el fin de semana, Trillo ha lucido a rebosar de personas, aficionados y familias atraídas por la Trillo Cup. Bares, restaurantes y alojamientos han colgado el cartel de completo y el municipio y su entorno han gozado de un enorme trasiego turístico. Para el alcalde de Trillo, Jorge Peña, es una de las bondades de este campeonato. “Es un torneo importante para el municipio de Trillo y para la comarca también, porque aparte de los niños que vienen, toda la gente que acude, los padres, familiares, al final, llenan los establecimientos de Trillo, los hostales, las tiendas, los bares, y yo creo que es un movimiento muy importante económicamente hablando para el desarrollo de nuestra zona”.



A nivel deportivo, Peña destaca el gran nivel del campeonato y el hecho de que aquí podamos estar disfrutando de jóvenes promesas que en unos años podrían erigirse entre los mejores jugadores del país y del mundo. “Hace ocho o nueve años tuvimos a Lamine Yamal, que vino aquí a la Trillo Cup a jugar”.



Actualmente, es titular en el FC Barcelona y forma parte de los álbumes de cromos con los que los niños de toda España juegan e intercambian a sus ídolos.



Por último, Peña felicita a los niños y niñas de Trillo y Cifuentes que han formado equipos locales para participar en la Trillo Cup. “Tienen la valentía y el arrojo de enfrentarse a las mejores canteras de España, sin ni siquiera ser equipos que juegan durante todo el año. Hay que tener eso en cuenta y agradecerles y felicitarles por su actuación, aunque por otro lado sabemos que para ellos no es ningún impedimento y que están encantados de vestir su camiseta y poder jugar contra algunos de sus equipos favoritos, aunque no consigan ganarles”, termina Peña, quien también agradece su labor a los entrenadores involucrados, José Ramón Toledano e Iván Pastor.