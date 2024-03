Los alcaldes claman contra el canon del agua de Page, una medida “abusiva” y que convierte a los ayuntamientos en “recaudadores del Gobierno regional”

Afirman que se trata de un “impuesto injusto” que Page aprueba “sin diálogo” con el municipalismo, que será el encargado de cobrarlo a los castellanomanchegos para “entregárselo” a la Junta

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 14 de marzo de 2024 , 13:04h

Los alcaldes y concejales del Partido Popular se han concentrado este jueves a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, en contra del canon del agua que, previsiblemente será aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha, y que “es una medida abusiva” y que “convierte a los ayuntamientos en recaudadores del Gobierno regional”.



Así lo han manifestado los alcaldes de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el alcalde de Hellín (Albacete), Manuel Serena; el alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso; el alcalde de San Clemente (Cuenca), el alcalde de Seseña (Toledo), Jaime de Hita; el alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz; el alcalde de Mora (Toledo) y presidente de la Mancomunidad del Río Algodor, Emilio Bravo; y el alcalde de Pedro Muñoz (Ciudad Real), Alberto Lara.



Ha iniciado las declaraciones el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que ha trasladado al Gobierno de Page “que las cosas no se hacen así”, ya que “no se pueden aprobar tributos sin contar con los que luego tienen que gestionarlos y recaudarlos” y si, además, “no sabemos qué va a pasar con ese dinero”. “Los alcaldes defendemos la autonomía municipal y a los ciudadanos y vecinos a los que se quiere pegar un sablazo con un impuesto que no responde a las circunstancias que Page dice para su creación”.



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha aseverado que Page impone algo “que ya le caracteriza” como es “la soberbia y la prepotencia”, abandonando “el diálogo y el acuerdo” con el municipalismo. “Page decide aprobar este impuesto porque quiere, ya que no es necesario” y decide que sean “los ayuntamientos los que lo cobremos”, tratándose de un “impuesto injusto e innecesario”.



De su lado, Manuel Serena, alcalde de Hellín, ha dicho que “no se entiende” que Page quiera cobrar un nuevo canon del agua a los castellanomanchegos. “Si estamos planteando un nuevo impuesto que sea para mejorar las infraestructuras se podría negociar, pero lo que aprueba Page es un impuesto que va a la caja única de la Junta”, que además “serán los ayuntamientos los encargados de cobrarlo”.



José Jaime Alonso, alcalde de Fuensalida, ha lamentado que Page quiera “imponer un nuevo impuesto a los castellanomanchegos, que obligará a cobrar a los alcaldes”. “¿De verdad considera el Gobierno de Page que la única manera de reducir el consumo de agua es crear un nuevo impuesto para que los vecinos paguen mucho más por lo mismo?”, ha cuestionado, instando al Ejecutivo autonómico a ayudar a los ayuntamientos a sustituir las antiguas redes de abastecimiento o a luchar contra el fraude del agua.



Por su parte, Tomás Martínez, el alcalde de San Clemente, ha considerado como un “atropello tributario” este impuesto con el que el Gobierno de García-Page quiere someter a los castellanomanchegos y a los ayuntamientos. “Nos hacen cómplices y tenemos que dar la cara nosotros. Por eso, le pedimos que recapaciten y busquen otras fórmulas de entendimiento”.



“Por encima de colores políticos y de partidos lo primero que tenemos que hacer es defender a nuestros vecinos y cualquier medida o impuesto que atente contra este principio nuestro deber es protestar por ello”, ha expresado Jaime de Hita, alcalde de Seseña.



El momento, también han denunciado, “no es el más idóneo”, ya que están luchando por mejorar la financiación local y, sin embargo, están viendo como el dinero “se está yendo para otros territorios”.



Del mismo modo, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha echado en falta que los alcaldes de otros partidos políticos se unieran a la reivindicación porque estas tasas “lo van a pagar los ciudadanos y es totalmente inasumible cuando ya estamos pagando otros canon como la toma de agua y de depuración, por tanto, no tenemos por qué sangrar más a nuestros vecinos”.



La situación del municipio de Pedro Muñoz, según ha afirmado su alcalde, Alberto Lara, es particular y “dramática” porque la Junta va a cargar a los vecinos los 3 canon de agua que contemplan la ley regional, “ya estamos pagando el canon de aducción por formar parte del trasvase Tajo-Segura, con lo cual vamos a pagar doblemente el impuesto y necesitamos para el municipio una depuradora, con lo cual se nos añadirá el de depuración. Con lo cual vamos a pagar en Pedro Muñoz a precio de oro un elemento esencial como es el agua”.



Por último, Emilio Bravo, alcalde de Mora, ha coincidido en que los vecinos ya pagan el agua y “bien caro”. “Lo único que pretenden es que los ayuntamientos demos la cara por ellos y seremos nosotros los que quedaremos mal ante el ciudadano”. Asimismo, ha reiterado que están asumiendo más competencias que no son de los ayuntamientos.