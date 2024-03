El PP pide un plan nacional de prevención del suicidio y más plazas MIR en salud mental para Castilla La Mancha

María Patricio asegura que mientras para el PP la salud mental si es una prioridad, el PSOE no hace “nada de nada”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 20 de marzo de 2024 , 20:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha sacado adelante una moción que pide al Gobierno impulsar un plan de prevención del suicidio, como ya hacen en más de 40 países, como Dinamarca, Austria, Irlanda, Alemania, Finlandia o Noruega.



La iniciativa de los populares, que ha sido defendida por las senadoras Lucía Yeves y María Patricio, también reclama aumentar el número de plazas de profesionales de salud mental: MIR de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia; EIR de Salud Mental; y PIR.



Además, esta moción demanda la creación de una ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, sobre la salud mental y la prevención del suicidio. Así, tanto las administraciones como las organizaciones y el personal experto, podrán aportar información precisa y actualidad sobre la conducta suicida en España.



La senadora del GPP por Málaga, Lucía Yeves, ha afirmado que el “suicidio evidencia nuestro fracaso como sociedad” y resalta “el aumento alarmante de muertes e ideación suicida”, primera causa de muerte externa no natural en España, por encima de los accidentes de tráfico.



Igualmente ha afirmado que España cuenta “con una de las tasas más bajas de la U.E. de profesionales de la salud mental. No tenemos suficientes profesionales y, sin ellos, no podemos dar la atención adecuada”.



Yeves ha trasladado los datos publicados por el INE, correspondientes a 2022: En España se produjeron 4.227 suicidios, la cifra más alta desde que existen registros. En los últimos cinco años, la tasa de suicidios ha pasado del 7,5 al 8,8 por 100.000 habitantes y la cifra de hombres triplica la de mujeres.



La senadora popular ha explicado que “los mayores es el colectivo que más se suicida en España, 999 en el año 20021”, al tiempo que advierte del incremento entre los jóvenes. “Entre los 10 y 14 años se suicidan un 134% más que en 2020, mientras que entre los 15 y los 29 se quitaron la vida 316 jóvenes en el 2023”, ha asegurado.



“¿Pueden imaginar un segundo el dolor abismal de los supervivientes?”, ha preguntado, tras lo que ha relatado “el dolor insoportable e interminable” que sufrió cuando su padre se suicidó un 25 de diciembre de hace unos años.



También ha considerado “imprescindible contar con un plan nacional de prevención; una planificación común a todas las CC.AA, planteada desde un enfoque de Salud Pública; y garantizar el acceso universal a una salud mental de calidad”.



LA SALUD MENTAL ES UNA PRIORIDAD PARA EL PP



En el turno de portavoces, la senadora por Guadalajara, María Patricio, ha asegurado que para el Partido Popular “la salud mental si es una prioridad, lo demostramos en nuestra actividad legislativa y con los programas específicos contra el suicidio de las comunidades autónomas donde gobernamos”.



Por el contrario, la senadora popular ha criticado que “los gobiernos socialistas nos tienen acostumbrados a buenas palabras y la nula ejecución. Dicen mucho, pero luego nada de nada”, ha apostillado.



María Patricio se ha referido a los datos de su comunidad, Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE durante más de 40 años y donde se suicidaron 184 personas en el año 2022, un 9% más que el año anterior. “La dotación es escasa y no aumenta el personal para la atención y la prevención”, ha denunciado la senadora popular.



Además, ha señalado que “es indispensable la creación de equipos multidisciplinares, la formación de los profesionales implicados, la reducción de las listas de espera sanitarias y la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.”



Patricio ha recordado recuerda que, en la última convocatoria de plazas especializadas, “únicamente había 247 destinadas a psicólogos clínicos, 330 para enfermería de salud mental, 318 para psiquiatría general y sólo 30 para psiquiatría infantil”. “¿Creen que con estas cifras es posible hacer frente al grave problema del suicidio?”, ha preguntado a la bancada socialista.