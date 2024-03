Hallan el cadáver de un trabajador del Punto Limpio de Guadalajara

miércoles 20 de marzo de 2024 , 20:14h

El cuerpo sin vida de un trabajador del Punto Limpio de Guadalajara ha sido hallado en este lugar pasadas las 8.00 horas de este miércoles.



Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, se desconocen las causas del fallecimiento.



Estas mismas fuentes indican que se trata de un hombre de 58 años que ha sido hallado ya muerto.



Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.



UGT pide que se investiguen las causas del fallecimiento de un trabajador del Punto Limpio de Guadalajara.-



UGT Guadalajara ha lamentado “profundamente” el fallecimiento de un hombre de 58 años, trabajador del punto limpio de la capital, víctima de un accidente laboral, y ha solicitado que se investiguen las causas y se depuren posibles responsabilidades.



El secretario general de UGT Guadalajara, Alejandro Coracho, ha incidido en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en todos y cada uno de los centros de trabajo y recuerda el obligado cumplimiento de la ley de protección de riesgos laborales, ha informado el sindicato en nota de prensa.



Del mismo modo, ha reivindicado la puesta en marcha de la figura del delegado territorial, así como intensificar la labor de la inspección de trabajo. “Desde UGT no nos cansaremos de reivindicar que las empresas e instituciones cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales. No podemos permitir que exista un solo trabajador que no regrese a casa por salir a ganarse el pan”.