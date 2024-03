Abogados Cristianos se querella ante la Audiencia Nacional contra el PSOE, Junts y ERC por la Ley de la Amnistía

martes 19 de marzo de 2024

La Fundación Española de Abogados Cristianos se ha querellado ante la Audiencia Nacional contra el PSOE, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, Junts y ERC por la Ley de la Amnistía, una medida que han enmarcado en el "asalto" que creen que el Gobierno está realizando "a la independencia judicial".



En declaraciones a los medios, el letrado de la fundación, José María Fernández Abril, ha explicado que Abogados Cristianos ha "creído importante poner" su "granito de arena para ayudar a la unidad de España" y para aportar al "bien común". "En este sentido vamos a interponer una querella por un delito del 508 del Código Penal, un delito que protege la independencia judicial, es un delito que protege la usurpación por parte de los poderes públicos de las competencias jurisdiccionales y de forma alternativa vamos a interponer también querella por un delito de tráfico de influencias", ha explicado el abogado.



Así las cosas, el letrado ha señalado que las personas contra las que dirigen la querella "son los partidos políticos que firmaron los acuerdos que llevaron a efecto la Ley de Amnistía". "Y había que elegir a una figura, a una autoridad pública que fuera la que en un momento determinado consumara el tipo. Hemos pensado en Patxi López porque fue el portavoz del Partido Socialista que llevó a la mesa del Congreso la propuesta de ley", ha detallado.



Cabe destacar que Abogados Cristianos ha interpuesto la querella ante la Audiencia Nacional al considerar que los delitos se habrían cometido presuntamente en Bruselas (Bélgica), siendo este tribunal el competente para conocer de los delitos perpetrados en el extranjero por españoles.



EL PACTO EN BRUSELAS

"Es notorio y generalmente conocido que 4 días después de la firma del citado acuerdo en Bruselas (9 de noviembre 2023), entre los partidos querellados, el miembro del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista presenta, el día 13 del mismo mes, ante la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta de Ley Orgánica de Amnistía", apunta la querella, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias.



Con todo, el caso de Patxi López es especial, en tanto que el socialista goza de la condición de aforado, por lo que sería el Tribunal Supremo el encargado de asumir la investigación.



"Lo que se hace en estos casos es, cuando hay un procedimiento con aforados y no aforados, la competencia es la ordinaria para hacer las diligencias de investigación previas. En este caso en concreto hemos venido a la Audiencia Nacional porque es un delito cometido en el extranjero, en Bruselas, por parte de españoles. Si del devenir de los acontecimientos de la instrucción se viera que el imputado es finalmente Patxi López, pues acabaría subiendo al Tribunal Supremo", ha indicado el letrado.



VOTOS PARA SANCHEZ

Para Abogados Cristianos, "es un hecho objetivo que la entraña de los acuerdos suscritos por los partidos querellados, no persigue lo que han llamado 'desjudicializar el conflicto del Estado con Cataluña'". "En realidad consiste en obtener votos para el candidato del PSOE en la sesión de investidura de Presidente del Gobierno a cambio de conceder la impunidad por los delitos cometidos por los afiliados y simpatizantes de ERC y Junts, lo que claramente constituye un pacto para favorecer a delincuentes y no la solución a ningún conflicto", sostienen.



En esta línea, la fundación asegura que "para llevar a cabo este pacto los querellados se han concertado para impedir que los órganos jurisdiccionales competentes ejecuten las resoluciones judiciales dictadas en el ámbito de sus competencias, en relación con los delitos cometidos por los afiliados y simpatizantes de ERC y Junts esto es, usurpando las funciones del poder judicial".



Como primeras diligencias, en caso de que la Audiencia Nacional decida abrir causa, Abogados Cristianos pide llamar a declarar como investigados al PSOE, ERC y Junts, así como que se requiera documentación relacionada con el acuerdo en Bruselas.