El PP llama este domingo a los españoles a que se manifiesten contra la amnistía del PSOE

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 02 de diciembre de 2023 , 13:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El PP ha convocado este domingo 3 de diciembre una nueva manifestación para protestar contra la amnistía y defender la igualdad de todos los españoles.



Se suma a la que ya convocaron antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, en septiembre, en la Avenida de Felipe II y la de la Puerta del Sol y en todas las capitales de provincia, así como a las convocadas por la sociedad civil que han llenado Colón y Cibeles.



Esta cita tendrá lugar en el Templo de Debod, un lugar céntrico de la capital que además se ubica a unos metros de la calle Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE.



La manifestación organizada por el PP será a las 12:00 horas. Se produce además solo tres días antes de que se celebre el 45º aniversario de nuestra Carta Magna.



La nueva concentración para clamar contra los pactos de Pedro Sánchez llega después de la apertura de la XV legislatura que dejó un discurso mitin de Armengol y una falta de protocolo por parte de Sánchez.



Este miércoles, el Congreso acogió una ceremonia solemne en el que el Rey Felipe VI hizo una defensa firme de la Constitución y del pacto de la Transición que la alumbró.



Su Majestad el rey lo hizo en pleno contexto de puesta en marcha por parte del Gobierno para la tramitación en las Cortes de la ley de amnistía que el PSOE pactó con los separatistas catalanes para conseguir su 'sí' en la investidura.



Feijóo ya avanzó que no callarían ante los planes de Sánchez y sus socios. «Vamos a seguir defendiendo en la calle la igualdad, vamos a seguir defendiendo en la calle la Constitución».



Fuentes del partido señalaron que seguirán saliendo a la calle para reivindicar la democracia, el Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes. No nos van a callar porque nadie es más que nadie en España».



Los populares han lanzado un vídeo en el que llaman a acudir a la convocatoria, «el día 6 de diciembre es el 45º aniversario de la Constitución. Antes, toca defenderla. Ven a defender la igualdad de todos los españoles. España no se rinde».



Cuando entre en vigor, la ley entre muchas otras cosas cerrará o borrará las causas judiciales abiertas a los independentistas catalanes desde enero de 2012 hasta la actualidad.