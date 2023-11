Más de 800 jueces de cinco provincias españolas se manifiestan CONTRA la ley de amnistía

martes 14 de noviembre de 2023 , 20:43h

Un día después de conocer el texto íntegro de la ley de amnistía, –objeto de multitud de protestas en toda España que se extienden entre las críticas a Pedro Sánchez y su Gobierno–, el mundo de la judicatura se levanta. Reaccionando a los acontecimientos, hoy se ha producido la primera movilización del sector contra la proposición de ley, con manifestaciones de jueces, fiscales y abogados ante las sedes judiciales de cuatro provincias andaluzas, y también en otros puntos como Salamanca.



Los profesionales de la Justicia de Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca se concentran a las puertas de los juzgados: "La separación de poderes es sagrada".



Parece que el mensaje de "concordia" con el que desde Ferraz se está tratando de malvender la ley de amnistía no está calando en la judicatura como esperaban los socialistas. Más de 800 jueces de Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca se han concentrado este martes para protestar contra el acuerdo PSOE-Junts por la referencia que en él se hace al "lawfare" o judicialización de la política y han reivindicado la separación de poderes.



En las provincias andaluzas han participado más de 650 personas en total, siendo la convocada frente a la Audiencia Provincial de Sevilla la más multitudinaria, con 400. A la protesta han asistido también fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores, además del expresidente de la Junta de Andalucía por el PSOE José Rodríguez de la Borbolla, que ha calificado de "tremebundo" y "apabullante" que Sánchez "había dicho que nunca habría amnistía y ahí está la amnistía".



"Están atacando la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad y la están convirtiendo en una sociedad crispada y dividida en la que cual, cada día que pase, van a incrementarse las desigualdades entre los españoles", ha añadido el que fuera presidente de la Junta hace 33 años.



Otros 150 jueces, letrados y operadores jurídicos se han concentrado este mediodía ante la Audiencia Provincial de Jaén "en defensa del Estado de Derecho y de un poder judicial independiente".



Mientras, en la concentración de Huelva se ha contabilizado un centenar de personas y en la de Cádiz han remarcado que "la separación de poderes es sagrada".



En Málaga y Almería se han convocado concentraciones para mañana y ayer lunes se llevó a cabo una en Córdoba.



Por otro lado, la protesta frente a la Audiencia Provincial de Salamanca ha congregado unas 150 personas, entre las que se encontraban políticos -como el alcalde de la ciudad salmantina, Carlos García Carbayo-, ciudadanos y miembros del poder judicial, que formaban el grupo más mayoritario.



Entre estos últimos se encontraban el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega Bravo, que ha leído un manifiesto "totalmente en contra" del acuerdo de PSOE y Junts.



Además, se han registrado protestas de estudiantes frente a las Facultades de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, la de Sevilla y la de Barcelona, en las que han participado diputados de Vox.



Por su parte, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha anunciado que sus miembros no van a acudir a las protestas previstas para este martes. "La defensa de la separación de poderes exige mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad que estos actos no garantizan", ha señalado la asociación en la red social X.