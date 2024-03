Una exposición reúne en el Mercado de Abastos 124 maneras de representar la igualdad de derechos de la mujer

La muestra era inauguraba ayer tarde por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, como punto de partida de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Guadalajara en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de marzo de 2024 , 12:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ayer quedaba inaugurada, en la segunda planta del Mercado de Abastos la exposición de los 124 carteles que han participado en el I Concurso de carteles con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara, que podrá visitarse hasta el próximo 11 de marzo.



La alcaldesa de Guadalajara Ana Guarinos, era la encargada inaugurar la muestra y de entregar el premio de 500 euros a la ganadora del certamen, María Ibeas, cuya obra representa el cartel de todas las actividades municipales organizadas con motivo del 8 de Marzo.



La propia autora explicaba que ha querido reflejar en su diseño el camino hacia la igualdad desde la infancia, a través del juego tradicional del teje, queriendo hacer ver que la igualdad de la mujer debe empezar temprano para superar todos los obstáculos y llegar a la meta.



“Debemos superar esos obstáculos y debemos trabajar por la igualdad no sólo un día, sino todos los días del año”, ha señalado la alcaldesa, agradeciendo a todos los técnicos del área de mujer el trabajo para lanzar todo el programa del Día de la Mujer y destacando la gran calidad de los trabajos presentados, “que son maneras muy diversas de un mismo concepto, la igualdad de la mujer, que no solo corresponde defender a las mujeres sino a toda la sociedad”,



También recibieron premio el segundo y tercer cartel seleccionados, obra de Darío Quintana, ausente en la entrega y Sara Caro, respectivamente, a quien entregó el premio el primer teniente de alcalde, Javier Toquero.



El concejal de Mujer, Roberto Narro agradecía “la amplia participación en este concurso, donde la decisión del jurado ha resultado muy difícil”, y hacía mención especial a la participación en el mismo de la Asociación ACCEM, la Asociación de Síndrome de Down y RedMadre, “que también se han involucrado en representar la igualdad”.



Narro invitaba a participar a todos en el resto de los actos programados con motivo del Día Internacional de la Mujer, que continúan este 7 de marzo con un teatro por la igualdad con la Compañía Yeses y la obra ‘La tradición en la amistad’, en el teatro Moderno a las 19,00 horas, “una historia de amor y de engaños entre hombres y mujeres”,



Como acto central el 8 de marzo, se celebrará el concierto ‘Somos Mujeres’, en su quinta edición en Teatro el Buero Vallejo, que tiene carácter gratuito pera hay que retirar invitación.



El día 9 de marzo habrá una conferencia y un masterclass de boxeo a cargo de Miriam Gutiérrez, campeona europea y mundial de boxeo, que será el Tyce; y el 10 de marzo otro taller de defensa personal para mujeres, en este caso a cargo de Francisca Moreno, 10 veces campeona de España en Judo y 4 veces campeona de Europa, que tendrá lugar en una carpa en el Palacio Multiusos.



Al acto también asistieron los concejales Alfonso Esteban, Santiago López, Isabel Nogueroles y Begoña García.