VOX C-LM critica con dureza que PSOE y PP acuerden aumentar el gasto en propaganda política

David Moreno: “Que el PSOE y el PP pacten modificar la Ley Electoral para gastar más en propaganda política es una aberración y un insulto a los ciudadanos”

martes 05 de marzo de 2024 , 11:51h

El presidente de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, David Moreno, ha criticado duramente la modificación de la Ley Electoral en Castilla-La Mancha que han aprobado el Partido Socialista y el Partido Popular y que aumentará en más de un 70% el gasto en propaganda electoral que tienen asignados los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes regionales. “Me da vergüenza y asco ver como mientras las familias no pueden llegar a fin de mes, y mientras los agricultores y ganaderos se manifiestan en contra de sus políticas, PSOE y PP pactan aumentar el gasto en publicidad política”.



El presidente de VOX en Castilla-La Mancha ha manifestado que “tanto el PSOE como el PP demuestran una vez más que son lo mismo y que solo se preocupan por mantener su cortijo político a costa del dinero de los ciudadanos”.



Moreno ha explicado que con esta modificación de la Ley Electoral en Castilla-La Mancha los Grupos Políticos pasarán a percibir 15.228 euros por escaño, por los 9.015 euros actuales (70% más). También aumentará el importe que reciban los partidos por voto recibido hasta los 73 céntimos, hasta hoy percibían 42 céntimos (74% más). Además se incrementa el dispendio por elector en publicidad y propaganda electoral hasta los 33 céntimos por elector, cuando actualmente está en 12 céntimos (175% más).



Moreno exige a Page que pida la dimisión de Ábalos y Armengol por el caso Koldo



En otro orden de cosas, el Presidente de VOX en las Cortes regionales ha criticado que el presidente regional mire para otro lado y no sea contundente a la hora de censurar tanto al Exministro Ábalos como a todos los implicados en el caso Koldo.



David Moreno ha exigido al Presidente Emiliano García-Page que pida al Partido Socialista la cabeza del Exministro Ábalos y de la Presidenta del Congreso Francina Armengol por el escándalo de las mascarillas. “Page tiene que ser claro y públicamente exigir los ceses de sus compañeros de partido, de lo contrario será cómplice de la corruptela del PSOE”.



David Moreno vuelve a reclamar un Plan Nacional del Agua



Tras las últimas lluvias caídas, donde el río Ebro ha vuelto a desbordarse y se han desperdiciado miles de litros de agua, el Presidente de VOX ha vuelto a exigir tanto al Partido Socialista como al Partido Popular que de una vez por todas aborden con seriedad el tema del agua apliquen el Plan Nacional del Agua que VOX lleva solicitando desde hace años.



Moreno ha explicado que el agua que todos los años el Ebro desperdicia puede aprovecharse tanto para llevar agua a Cataluña donde hay una fuerte sequía, como para traerla al sureste peninsular y regar los campos tanto de nuestra región como de Murcia y Valencia. “Lo que necesitamos en invertir en infraestructuras hídricas para embalsar más agua y para transportarla de unas cuencas a otras según se necesite y no tirar el dinero en desaladoras que lo que hacen es subir el precio del agua y contaminar más”.