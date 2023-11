ASAJA CLM presenta al Gobierno regional sus propuestas para la agricultura y la ganadería

La organización agraria mantiene reuniones con la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y con la de Desarrollo Sostenible

miércoles 22 de noviembre de 2023 , 18:03h

ASAJA Castilla-La Mancha se ha reunido con las dos consejerías con competencias en agricultura, ganadería y desarrollo sostenible para presentar sus propuestas para el campo, tal y como acordó el presidente de la organización agraria, José María Fresneda, con el presidente de Castilla-La Mancha, en el encuentro mantenido a principios de noviembre.



En ambas reuniones han participado el presidente de APAG y vicepresidente regional, Juan José Laso y la vicepresidenta, Cruz González.



El Comité Ejecutivo Regional de la organización ha trasladado al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y su equipo, las medidas y proyectos en las que está trabajando ASAJA CLM de cara a solucionar los problemas más urgentes del sector en la actualidad.



En primer lugar, los responsables de la organización han planteado la creación de un observatorio de costes, un instrumento en el que ya están trabajando junto a la Universidad de Castilla-La Mancha con el objetivo de poner en valor los costes de producción. ASAJA CLM ha pedido al Gobierno regional que participe en este proyecto, de tal manera que los productores cuenten con una herramienta para negociar los precios y se dé cumplimiento a la Ley de la Cadena Alimentaria, según la cual, los precios tienen que cubrir los costes de producción. La organización ha trasladado que la ley no se cumple por la presión de los operadores, el abuso de poder de la industria ante los productos perecederos y la competencia desleal de las importaciones, a las que no se les exigen los mismos requisitos de seguridad alimentaria, bienestar animal y protección al medio ambiente.



“Se trata de una medida que requiere más voluntad que presupuesto y que, con la participación de la Administración, se avanzaría más en la transparencia, interlocución y posición equilibrada en los distintos eslabones de la cadena hasta su llegada al consumidor final” han señalado. En la anterior legislatura se puso en marcha un observatorio de precios que sólo sirvió para presentar un informe sobre la leche, “pero ahora estamos hablando de prestar un servicio de forma continuada y con personal cualificado”, ha matizado Asaja.



Por otra parte, ASAJA CLM ha presentado un plan estratégico para la ganadería regional elaborado también junto a la Universidad de Castilla-La Mancha. La crítica situación de este sector hace necesario aplicar un plan integral tanto para la ganadería intensiva como para la extensiva, con especial atención al vacuno de extensivo afectado por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y sin olvidar al ovino y caprino afectado por la viruela. ASAJA CLM ha entregado el plan al consejero y le ha advertido del “riesgo de desaparición de la cabaña ganadera si no conseguimos que las explotaciones de la región vuelvan a ser rentables”.



El presidente de APAG ha pedido medidas “para ayudar a los ganaderos ante esta situación, pero también articulando unos pagos para compensar los beneficios sistémicos que generan en la sociedad”.



Durante la reunión también se ha tratado la Política Agraria Común (PAC) y la imposibilidad de cumplir con la condicionalidad, los regímenes ecológicos y los compromisos agroambientales y climáticos en 2024. La organización agraria, ha entregado su propuesta para flexibilizar la PAC “para que todos los agricultores y ganaderos se puedan acoger a los ecorregímenes”, reiterando la importancia de ponerlas en marcha “para que los requisitos se puedan cumplir, se eviten sanciones y penalizaciones y no se pierdan fondos”.



Por su parte, la consejería ha informado de la complejidad de este asunto y de la carta enviada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, delegando a las comunidades autónomas la potestad para justificar las flexibilidades con un análisis detallado de las condiciones climáticas de la región, para evitar correcciones financieras. En este sentido, la organización agraria ha planteado que se trabaje para que el Ministerio cambie un Plan estratégico que es más exigente que lo que marca la Comisión Europea y que está perjudicando gravemente a los agricultores y ganaderos castellano-manchegos”.



ASAJA CLM ha vuelto a plantear la falta de liquidez del sector y ha recordado las medidas financieras y fiscales solicitadas en octubre, como la reactivación del acuerdo entre la consejería de Agricultura y las entidades bancarias para facilitar la financiación o los créditos blandos. En esta misma línea se han reclamado las ayudas a la sequía, -tanto las ayudas para los cultivos herbáceos de secano del Ministerio, como las habilitadas por la Consejería- que aún no se han cobrado y por tanto no han llegado a tiempo para afrontar esta campaña de sementera y compensar las pérdidas.



Por último, pero no menos importante, se ha propuesto un plan estratégico para el viñedo con una salida a las explotaciones con titulares muy envejecidos; se ha aborado la necesidad de diseñar una estrategia regional de agricultura de carbono, la tramitación de la PAC, los seguros agrarios, la lucha contra el fraude, los planes de mejora o la incorporación de jóvenes.



Ahora, han señalado los miembros de la organización, “está en la voluntad del consejero atender nuestras demandas, que son las mismas que llevan meses reclamando los agricultores y ganaderos de la región ante la falta de rentabilidad de sus explotaciones”.



Reunión con Desarrollo Sostenible



El Comité Ejecutivo Regional de ASAJA Castilla-La Mancha ha mantenido también una reunión con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y su equipo. En esta ocasión, el encuentro se ha centrado en la prevención de incendios, el agua y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), entre otros asuntos.



A modo de resumen, la organización agraria ha manifestado su postura en contra de la prohibición de cosechar para prevenir incendios en base a unos parámetros y a un instrumento para calcular Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) con el que no está de acuerdo; “nuestras cosechadoras no pueden parar en plena época de siega” ha avisado el presidente de APAG y vicepresidente regional, Juan José Laso. En este sentido, la consejera se ha comprometido a “buscar el equilibrio” y estudiar los planteamientos de ASAJA CLM para no perjudicar al sector agrario, algo que han agradecido enormemente los miembros de la organización.



En cuanto a las demandas en materia de agua y la planificación hidrológica, se han tratado muchos aspectos relacionados con la gestión del agua y se ha acordado celebrar reuniones monográficas con el fin de “conseguir una posición común e ir todos a una” y compensar el déficit hídrico que sufre la región.



Aquí, Laso ha manifestado “la necesidad cada vez más urgente de dar solución a nuestro deficitario sistema del Henares, del que dependen la mayoría de los regadíos de Guadalajara, acometiendo de una vez por todas la conexión del río Sorbe con el pantano de Alcorlo”.



Sobre la instalación de plantas fotovoltaicas en la región, Laso ha pedido “que se repartan uniformemente en el territorio y no existan acumulaciones de cientos de hectáreas en tierras productivas, que expulsan a los agricultores de la actividad”.



Sobre el plan de gestión de las zonas ZEPA (zonas de especial protección para las aves), ASAJA ha hecho hincapié en trabajar por la garantía jurídica y la calidad de la norma para evitar ambigüedades, así como la delimitación de las zonas y las posibles indemnizaciones si se produce pérdida patrimonial para los agricultores o se limita el desarrollo socioeconómico de las zonas



Los daños por fauna silvestre, tanto por animales de caza mayor como por conejos, las granjas de intensivo son toros temas en los que se seguirá trabajando conjuntamente con Desarrollo Sostenible, fruto de la buena interlocución existente entre la organización y esta consejería.