María Gil : "los incumplimientos del Gobierno regional dejan patente que la Educación no es una prioridad para Page"

Durante el debate del Pleno de las Cortes de CLM María Gil: “Los incumplimientos del Gobierno regional dejan patente que la Educación no es una prioridad para García-Page”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de junio de 2024 , 20:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La diputada regional del Partido Popular, María Gil una vez finalizado el curso 2023-24, ha evaluado las carencias de los centros educativos en la región, para poder solucionarlas de cara al próximo curso.



De esta forma, María Gil durante su intervención en el debate del pleno de las Cortes de CLM ha señalado que hace un par de semanas, en el IES San Juan Bosco de Alcázar de San Juan, tras cuatro años de obras empantanadas, a consecuencia de las últimas lluvias, se le inundaban los pasillos, y era imposible poder impartir clases con normalidad, o como en el Colegio de Infantil y Primaria de Santa Cruz del Retamar los alumnos llevan años utilizando una calle abierta al tráfico como patio de recreo, siendo estos centros un ejemplo de la falta de previsión y sobre todo de presupuesto, en materia de infraestructuras educativas.



La diputada regional del Partido Popular ha recordado algunas de las promesas del equipo de gobierno de llevar a cabo nuevos centros educativos, pero que no han llegado a materializarse, siendo un ejemplo de ellos, el Colegio del Barrio de Medicina de Albacete, del que se empezó a hablar de su construcción en 2020 y en la actualidad, no cuenta con partida en el presupuesto del este año, cuando anunciaron que lo abrirían para el curso 25-26.



María Gil ha precisado que “son muchos los anuncios incumplidos por el Gobierno de García-Page en materia de Educación, seguramente por la falta de presupuesto ya que en el capítulo de inversiones en los programas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, en el año 2024, es casi 10 millones de euros menos, con respecto al año anterior, por no hablar, de las condiciones climáticas de los centros educativos, para lo cual también anunciaron protocolos y planes, que siguen sin cumplir”.



Por último, Gil ha apuntado que “tienen ustedes a la vuelta de la esquina movilizaciones de docentes, expresando con toda claridad su disconformidad, por cómo se está manejando la Educación en nuestra Región debido a sus incumplimientos que dejan patente que la Educación en CLM, no es una prioridad para el gobierno de García-Page”.