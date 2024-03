Pastrana es, hasta el domingo, la capital mundial de la miel

viernes 01 de marzo de 2024 , 19:44h

Carlos Largo, alcalde de Pastrana, ha destacado, en el Palacio de Covarrubias, el impacto económico y turístico de una feria que vuelve al Convento de San Francisco, sede de sus primeras ediciones. El alcalde ha puesto como ejemplo de buenas prácticas la colaboración institucional, como garantía de éxito de la Feria.

Por su parte, Angel Marco, presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara ha sido muy claro a la hora de presentar la realidad del sector, asegurando que en la actualidad, los apicultores venden por debajo del precio de costo.

Pastrana. 1 de marzo de 2024. A partir de hoy, y hasta el próximo domingo, día 3 de marzo, Pastrana es la capital mundial de la miel gracias a la XLIII Edición de la Feria Apícola, que se lleva celebrando, de manera ininterrumpida desde el año 1981, siendo la más antigua de cuantas se organizan en España.

En la inauguración, que tenía lugar esta mañana en el Palacio Ducal, conducida por la periodista Esther Bogonez, el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, ha destacado el impacto económico de la Feria Apícola en una localidad, y en general en una comarca, fuertemente afectada por la despoblación, poniéndola como ejemplo en la lucha en el denominado reto demográfico, “en primer lugar porque lo hacemos de la mano de la Miel de la Alcarria y del sector primario, en este caso de nuestros apicultores, con un producto que tiene una más que merecida fama mundial”, ha señalado.

En este sentido, el alcalde de Pastrana ha puesto en valor, además, la Denominación de Origen Protegida de la Miel de La Alcarria, puesto que “no se puede producir en ningún otro lugar” y por ello se ha mostrado convencido de que, junto a la apicultura, “es uno de los mejores argumentos que tenemos para revitalizar esta tierra, y ofrecerles un futuro a los jóvenes”.

Por otra parte, Largo ha ensalzado la colaboración institucional que logra cada año el éxito de la feria, agradeciendo las aportaciones de todas cuantas intervienen en la organización o aportan su patrocinio. “Junta de Comunidades, Diputación Provincial, Asociación de Apicultores de Guadalajara, APAG-COAGRAL y Ayuntamiento de Pastrana remamos todos en la misma dirección para conseguir que esta feria sea cita obligada del sector apícola, por la amplia variedad de producto que se ofrece y por el interés de sus ponencias y jornadas científicas”, ha señalado.

El alcalde de Pastrana ha afirmado que “deberíamos aplicar esta colaboración en otros frentes” de la lucha contra la despoblación de La Alcarria y ha puesto de manifiesto su preocupación por el futuro del sector primario. “Quienes estamos cerca de la tierra, comprendemos perfectamente sus reivindicaciones y, por lo tanto, abogamos por el diálogo con ellos. No podemos olvidarlos nunca, y menos en la Feria Apícola de Pastrana”, ha señalado.

También un evento turístico

Junto al Festival Ducal y a la Semana Santa, la Feria Apícola es el momento en el que Pastrana recibe un mayor número de visitantes en todo el año. “Por eso, desde el Ayuntamiento, con el apoyo de los pastraneros, y en colaboración con la dirección de la Feria, se ha procurado darle la dimensión que el evento merece, también en este sentido”, ha aseverado el regidor.

Así, además de para los visitantes profesionales, la feria también luce sumamente atractiva a todo tipo de públicos, especialmente para el familiar, que además de adquirir miel, y productos relacionados con ella, también va a poder participar en las actividades paralelas, como los talleres de cata, de propóleos o de elaboración de velas.

Carlos Largo ha explicado que el cambio de ubicación de la feria, volviéndola a llevar al Convento de San Francisco, remodelado recientemente y perfectamente capaz de albergarla, se debe a la pretensión de extenderla por toda la Villa Ducal y en general por el casco histórico, ya que, además de la inauguración, las catas, talleres, ludoteca y exposiciones se van a realizar en el Palacio Ducal, en el corazón mismo del casco antiguo.

La Asociación de Damas y Caballeros, como también hace en el Festival Ducal, va a engalanar la feria como producto turístico con sus representaciones teatrales. Gracias a ellos, Santa Teresa, la princesa de Éboli, Ruy Gómez de Silva o San Juan de la Cruz, van a volver a Pastrana. Su saber hacer, y el atractivo de sus vestimentas, rigurosamente confeccionadas según la moda del Siglo de Oro, le añade, sin duda, interés histórico y cultural a la Feria Apícola de Pastrana. A lo largo del fin de semana, también va a actuar otra de las asociaciones locales, la Coral La Paz, que, además, homenajeará a quien ha sido durante casi dos décadas su director: Marcelo Duarte. “Como músico de la Banda de Pastrana que soy, me sumo al reconocimiento de nuestro pueblo hacia Marcelo Duarte”, ha destacado el alcalde.

Por último, el alcalde ha invitado a locales y visitantes a recorrer y comprar en una feria en la que “no solo en mi opinión, sino en la de muchos, es la mejor feria apícola del mundo, que nos convierte en la capital de la miel este fin de semana”, y ha formulado el deseo de mantener en el futuro “este estatus todo el año”.

En la apertura de la Feria han intervenido también el presidente de la Diputación, José Luis Vega, el delegado de la Junta en Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, y el presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Angel Marco.

Marco ha asegurado que en la actualidad los apicultores están vendiendo la miel por debajo del precio de costo, y que no pueden competir con las importaciones, “puesto que las reglas del juego para ellos, no son iguales”, y también ha lamentado la burocracia que, a su juicio, impide en la actualidad a los apicultores dedicarse en cuerpo y alma a su profesión. “Ya no somos ganaderos, somos gestores, y este no es el camino. Tenemos que parar esto, porque queremos vivir del campo y en el campo, y de nuestros animales”, ha aseverado.

Apertura de la feria

Después de la inauguración, personalidades y público se han acercado hasta el Convento de San Francisco, sede de la Feria, en el que se dan cita 40 expositores, y 49 empresas representadas de todos los sectores de la Apicultura, con un amplio programa científico, cultural y lúdico para todos los públicos.

