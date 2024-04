VOX critica que el gobierno regional se gaste el dinero en aumentar el número de diputados en las Cortes mientras reduce las ayudas a la agricultura ecológica

Luis Blázquez: “Es una vergüenza que digan que no hay dinero para mantener las ayudas a la agricultura ecológica mientras aumentan el gasto político”.

viernes 05 de abril de 2024 , 20:03h

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha criticado la política fiscal que está aplicando el gobierno regional situando a la región como uno de los territorios donde los contribuyentes tienen que soportar mayor presión fiscal.



El diputado de VOX en las Cortes regionales, Luis Blázquez ha reprochado al gobierno de García-Page que se gaste el dinero de los impuestos de los ciudadanos en aumentar el gasto político, incrementando el número diputados en las Cortes y en propaganda electoral, mientras se reducen las ayudas a la dependencia o a la agricultura ecológica. “Es una vergüenza que digan que no hay dinero para mantener las ayudas a la agricultura ecológica mientras aumentan el gasto político”.



En su intervención en el Pleno, Luis Blázquez también ha sido muy crítico con la política fiscal del gobierno de Castilla-La Mancha, donde según el índice de competitividad fiscal, nuestra región ha perdido cuatro puestos, descendiendo desde la séptima al undécimo lugar, haciendo que en Castilla-La Mancha los contribuyentes paguen más impuestos que en Madrid o en Andalucía. “En la región, las familias y los negocios ya no pueden soportar más está política fiscal devastadora que les ahoga a impuestos”.



Blázquez también ha criticado con ferocidad al gobierno de García-Page por quejarse constantemente de la infrafinanciación que sufre la región, cuando el ejecutivo socialista de Page, tira el dinero de los ciudadanos en mantener organismos duplicados, empresas públicas muertas, observatorios o institutos completamente inútiles. “Mientras los gobiernos autonómicos sigan aumentando sus cortijos, el resto de España y los ciudadanos les da igual, no tienen ninguna visión nacional, solo piensan en satisfacer a los estómagos agradecidos”.