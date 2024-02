Comunicado del Comité de Empresa de DANOSA : Concentración el próximo martes 27 de febrero

COMUNICADO

domingo 25 de febrero de 2024 , 13:54h

El Comité de empresa de la empresa Derivados Asfalticos Normalizados SA (Danosa) situada en la localidad de Fontanar, compuesto por los sindicatos Comisiones de Base (Co.bas), CC.OO y UGT ha llamado a toda la plantilla a una concentración en la puerta de la fábrica el próximo día 27 de febrero desde las 13:00h. hasta las 15:00h. en protesta por la negativa de la empresa a aplicar la subida pactada en el XX Convenio Estatal de la industria Química al plus que paga por noche trabajada.



El Convenio Estatal de la industria Química contempla que, al finalizar dicho convenio, en diciembre de 2023, se regularizarían los salarios restando a la inflación acumulada en los tres años de vigencia del Convenio la subida pactada en este, dando como resultado una subida del 10,3% sin carácter retroactivo y con efectos desde el 1 de enero de 2024.



Históricamente Danosa siempre había pagado las noches trabajadas por encima del Convenio y desde el Comité de empresa negociamos y firmamos un acuerdo con la dirección de la empresa donde recogíamos por escrito que ese concepto debía estar sujeto a las mismas subidas que contemplara el Convenio del sector en vigor y que además no podría ser ni compensado ni absorbido por dichas subidas.



El pasado mes de enero la empresa nos comunicó de forma inesperada que no va a aplicar la subida del 10,3% a las noches y que hay que esperar a que se firme el nuevo Convenio, entendemos que es una excusa para no aplicar dicha subida rompiendo el acuerdo que se firmó en noviembre de 2023 y por ello hemos tenido que recurrir a un conflicto colectivo, a la mediación del Jurado Arbitral y a convocar movilizaciones.



Danosa ha facturado en 2023 más de 160 millones de euros y la subida planteada seria pasar a cobrar de 32,62€ a 35,97€ por noche trabajada, consideramos que esta subida de algo más de 200 € por trabajador y año es perfectamente asumible, teniendo en cuenta que durante los últimos tres años donde la inflación alcanzó niveles muy altos el salario de los trabajadores del sector químico subió por debajo del IPC, subiendo el 2%.



Consideramos que las noches son la gota que ha hecho colmar el vaso, pero no salimos a la movilización solo por ello, hay diversas deficiencias en materias de prevención de Riesgos Laborales, cambios de calendario a mitad de año, y un claro desinterés por parte de la empresa en las comunicaciones que tiene que realizar de forma obligatoria al comité de empresa