Redondo pregunta en las Cortes sobre la falta de profesionales sanitarios en Guadalajara

El diputado regional del PP por Guadalajara, Nacho Redondo, pide al consejero de Sanidad una fecha para el restablecimiento del servicio de Pediatría en Yunquera y Fontanar, así como de la totalidad de la plantilla en el centro de salud de Sigüenza

REDACCION

jueves 22 de febrero de 2024 , 19:38h

El diputado regional del Partido Popular por Guadalajara ha reclamado a los dirigentes socialistas en las Cortes que expliquen las causas y pongan solución ante la falta de profesionales sanitarios en la provincia de Guadalajara. Hoy, en concreto, Redondo ha hecho referencia a dos casos determinados, Yunquera de Henares y Sigüenza.



El parlamentario regional ha recordado que desde el pasado 9 de noviembre no hay pediatra en el centro médico de Yunquera de Henares, que afecta a municipios como Fontanar, Humanes de Mohernando, Mohernando, Malaguilla o Málaga del Fresno. Al centro sanitario de Yunquera, ha señalado, “llegan pacientes de 19 municipios, y ya solo en Yunquera hay una población de 800 personas de menos de 14 años”.



También se ha referido a la contestación que la delegada de Sanidad en Guadalajara, Pilar Cuevas, le dio a través de una misiva al alcalde de Fontanar sobre la falta del pediatra en la zona. La delegada contestó al regidor que “la pediatra se encuentra en situación de Incapacidad Laboral Transitoria y que se había realizado la oferta de la cobertura de la ausencia de la bolsa sin que haya ningún profesional pediatra disponible”. Lamentablemente, “hoy 22 de febrero sigue sin cubrirse la plaza de pediatría en Fontanar y Yunquera”.



En la misma línea, Redondo ha recordado los problemas de la zona de salud de Sigüenza de la que dependen nueve municipios y que han visto mermada la atención sanitaria por falta de profesionales en el Centro de Salud, de la que dependen 5.366 vecinos, cifra que se triplica en los meses de verano.



Redondo ha aseverado que “se ha perdido mucho tiempo en discutir si al centro de salud de Sigüenza le corresponden cinco o seis médicos más un pediatra, cuando en ocasiones, el mismo centro ha funcionado con dos profesionales dadas las vacaciones, bajas u horas sindicales del resto”.



Nacho Redondo ha recordado al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que la población de Sigüenza ha crecido un 8% y para ello hay que “estar a la altura de las demandas y servicios de los vecinos”. Igualmente ha apuntado que el señor Fernández hablaba no hace mucho acerca de los tiempos verbales utilizados en las exposiciones del Partido Popular y decía que no han dejado de tomar decisiones desde que entraron al gobierno, “hecho que se contradice con lo que publican en redes algunos dirigentes socialistas que achacan, una vez más, esta situación a la consecuencia de otros gobiernos y que, sin embargo, el consejero dice que ahora hay más de 10.000 profesionales en nuestro sistema, de los que 7.500 corresponden a Atención Primaria”.



Por último ha recordado las palabras del señor Fernández que afirma que somos la única comunidad que tiene resuelta la tasa de reposición de los médicos que se jubilan con los que se forman, “quizás podían poner interés en utilizar es tasa de reposición para las bajas de los facultativos y para aquellos que estén realizando horas sindicales, además de utilizar, si fuese necesario, parte del presupuesto destinado al reto demográfico para paliar estas situaciones sanitarias en los municipios de nuestra provincia”.



Para el diputado regional, estos dos casos ponen de manifiesto la falta de médicos que quieran trabajar en nuestra comunidad “en contra de lo que el consejero ha manifestado en reiteradas ocasiones, haciendo más que necesario el establecimiento de la carrera profesional de forma inmediata y que es una prioridad del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez”.



Finalmente, ha dicho, “abogando por la empatía y la capacidad de escucha de la que hacía gala el presidente”, Redondo ha solicitado al consejero una fecha para el restablecimiento del servicio de Pediatría en Yunquera y Fontanar, así como de la totalidad de la plantilla en el centro de salud de Sigüenza.