La anulación del nombramiento de Valerio como presidenta del Consejo de Estado demuestra los “nombramientos sectarios” del PSOE de Sánchez

El presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, considera de “extrema gravedad los pocos escrúpulos que tiene Sánchez para colocar a personas afines políticamente dejando de lado la profesionalidad o los requisitos exigidos para determinados cargos”

viernes 01 de diciembre de 2023 , 12:58h

Desde el Partido Popular de Guadalajara han valorado como un “varapalo moral y ético“ para el Partido Socialista de Sánchez la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de la ex concejala socialista de Guadalajara, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado; un nombramiento que realizó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en octubre de 2022 y que ya entonces generó no poca polémica porque se consideraba que no cumplía uno de los dos requisitos para acceder a dicha responsabilidad. Efectivamente, a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo que hemos conocido este mismo jueves, Valerio “no es jurista de reconocido prestigio” a pesar de que ella misma se defendió diciendo, en su momento, que las críticas del Partido Popular eran “opinables”.



Por todo ello, el presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, ha señalado que “era evidente que Valerio no cumplía uno de los requisitos, y aún así aceptó el cargo que le dio Pedro Sánchez”. Castillo ha asegurado que este es un caso más en la trayectoria de la “agencia de colocación del PSOE con casos tan escandalosos y vergonzantes como este”. Sobre esto, ha recordado la reciente resolución del Supremo que anulaba otro nombramiento de alto cargo, el de la ex fiscal general del Estado y ex ministra socialista Dolores Delgado como fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera.



“Son dos resoluciones palmarias que no dan lugar a la duda, y esto ya no es ‘opinable’ como decía la señora Valerio”, ha manifestado Castillo quien ha pedido a Valerio que “tenga un poco de decencia y dé la cara dando las oportunas explicaciones”, ha añadido el presidente provincial. Además, a esto se suma también el nombramiento de Álvaro García como Fiscal General del Estado que el propio CGPJ no ve idóneo por primera vez en democracia. “Son nombramientos totalmente sectarios y Pedro Sánchez no se esconde”, ha dicho el también senador del PP por Guadalajara, calificando lo que está sucediendo de “muy grave y muy perjudicial para nuestra sociedad; Sánchez está haciendo mucho daño a nuestra democracia”, ha incidido.