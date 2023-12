El ayuntamiento de Guadalajara tramita el pago del PUFO de facturas SIN PAGAR que dejó el socialista Rojo, "la mayor parte son gastos sin contrato, sin ningún tipo de publicidad y procedimiento...Y quedan más....”

Además, el Pleno municipal ha revocado el acuerdo de fecha 28 de abril de 2023, sobre la gestión directa por el propio Ayuntamiento de Guadalajara, del servicio público de la grúa. Los técnicos apuntan que es más sostenible y eficiente la gestión indirecta

REDACCION

viernes 29 de diciembre de 2023 , 18:15h

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara celebrado hoy, 29 de diciembre, último Pleno del año, ha aprobado, por 24 votos a favor y una abstención, de la concejal de Aike, el reconocimiento extrajudicial de crédito de una serie de facturas por importe total de 61.945,39 €, que son facturas pendientes de pago del 2022.



Son gastos de alumbrado público, Ferias y Fiestas, publicidad y propaganda, equipamientos culturales, otros servicios y diversos suministros, etc, en una relación de 22 facturas.

“La mayor parte son gastos realizados sin contrato, sin ningún tipo de publicidad y procedimiento. Y queda más.”, ha explicado el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, tras la pregunta de algunos portavoces de la oposición.



Revocado el acuerdo de gestión directa de la grúa



Además, el Pleno municipal ha revocado el acuerdo de fecha 28 de abril de 2023, sobre la gestión directa por el propio Ayuntamiento de Guadalajara, del servicio público de la grúa (para inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la vía pública). La revocación se ha producido con el apoyo de los votos del PP y VOX.



Los distintos informes técnicos que constan en el expediente de la grúa municipal apuntan que la forma más sostenible y eficiente de gestión de este servicio público es la indirecta, e indican que el gasto es superior para la administración, cuando la forma de gestión del servicio adoptada es la directa y no la indirecta.



Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones



El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara también ha designado a los miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones a propuesta de los grupos políticos municipales y aprobada por unanimidad.



Esta Comisión está integrada 5 miembros del Grupo Municipal del PSOE, 4 del Grupo Popular, 2 del Grupo Vox y 1 miembro de Aike. La presidencia de la Comisión corresponde a la alcaldesa, quien podrá delegar en un concejal.



La alcaldesa de Guadalaja, Ana Guarinos ha intervenido en este punto para especificar, que eran 700 las quejas ciudadanas sin contestar, solamente en el departamento de infraestructuras, cuando comenzó el nuevo mandato.



En otro orden del punto del día, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado el nombramiento de Luis Fernando Aranda como Coordinador de Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda, tras la baja voluntaria del anterior coordinador. La propuesta fue aprobada por 13 votos a favor (PP y Vox) y 12 votos en contra (PSOE y Aike).



La propuesta motivada de la Alcaldía para este nombramiento llega avalada por la acreditación de la titulación exigida y méritos de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión privada, durante más de 30 años, detallada en su currículo.



Ante el Pleno también se realizó la dación de cuentas de decretos y acuerdos de la Junta de Gobierno.



Seis mociones de los grupos políticos



Del punto 7 al punto 12 del orden del día, correspondían a los expedientes de mociones presentadas por los distintos grupos municipales.



Así, fueron rechazadas las mociones de Aike que pretendía abordar con una Mesa de Diálogo, los usos del Fuerte de San Francisco, y otra para crear un rocódromo en el antiguo silo, y también las del PSOE sobre mejoras en el Skate Park del parque Coquín y recuperación del muro mudéjar de la Iglesia de San Andrés.



La moción del grupo popular sobre mejora del servicio de Renfe y el aumento de frecuencia del servicio de autobús interurbano si fue aprobada con 24 votos a favor y la abstención de Aike, que había presentado una transaccional que fue rechazada.



Con esta moción se demanda al Gobierno de España que realice, con carácter urgente, las inversiones necesarias en el transporte público, en concreto en las líneas C-2 y C-8 del servicio de Cercanías de Renfe de Guadalajara a Madrid.



También que resuelva las incidencias y que desarrolle las medidas necesarias para dotar al servicio interurbano de autobuses y al de Cercanías de Guadalajara a Madrid de una mayor frecuencia en las horas de mayor demanda de la ciudadanía.



La moción del PSOE sobre el servicio de Grúa no llegó a ser debatida porque se rechazó su inclusión por vía de urgencia en el orden del día.



Con el turno de ruegos y preguntas de los grupos municipales y la despedida de la alcaldesa a toda la Corporación, con el deseo de un feliz Año Nuevo a funcionarios y concejales, terminaba este último pleno del año del Ayuntamiento de Guadalajara.