Educación oferta cerca de 12.000 plazas escolares para el próximo curso en la provincia de Guadalajara en un proceso que se abre mañana

El próximo curso se ponen en marcha dos nuevas aulas en Hita y en Escariche, dentro de la apuesta del Gobierno regional por garantizar el derecho a la educación en el ámbito rural en las mismas condiciones, en cualquier punto de la provincia.

martes 13 de febrero de 2024 , 12:46h

Mañana, día 14 de febrero, se abre el proceso de solicitud de una plaza escolar para el curso 2024-2025 y permanecerá abierto hasta el 4 de marzo, según ha explicado hoy el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, quien ha detallado que la Consejería oferta para el próximo curso en la provincia de Guadalajara un total de 11.889 plazas educativas que se distribuyen en 3.314 de Educación Infantil, 3.295 de Educación Primaria, 3.195 de Educación Secundaria Obligatoria y 2.085 de Bachillerato.



De este modo, desde mañana se podrá solicitar plaza para el próximo curso, que dará comienzo en septiembre con una bajada de ratios en toda la etapa de Educación Infantil a nivel regional, y con dos aulas nuevas de Colegios Rurales Agrupados (CRA) en la provincia de Guadalajara. Así lo ha anunciado el delegado de Educación, Cultura y Deportes que ha detallado que el próximo curso vuelven a abrirse las aulas de Hita, perteneciente al CRA de Cogolludo y que se cerró en junio de 2012, y el aula de Escariche, perteneciente al CRA de Pastrana y que está cerrada desde junio de 2013.



Al aula de Hita estará adscrito también el alumnado de Heras de Ayuso, Torre del Burgo y Taragudo y contará con 34 alumnos y alumnas el próximo curso y en el aula de Escariche cursarán sus estudios 14 alumnos y alumnas del propio municipio y de Escopete.



El plazo que se abre mañana se extenderá hasta el 4 de marzo y durante este tiempo podrá solicitar una plaza alumnado de nueva incorporación al sistema educativo; alumnado que para cambiar de etapa debe solicitar un centro distinto al actual (paso de un CEIP a un IES o de un IESO a un IES); alumnado que solicita un cambio de centro y todo el alumnado que cursa cuarto de la ESO y solicita plaza para primero de Bachillerato, aunque quiera cursarlo en el mismo centro en el que ha estudiado la ESO.



Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la Secretaría Virtual de la Plataforma EducamosCLM. Para solicitantes que no tengan medios telemáticos podrán ponerse en contacto con algún centro educativo de su elección y solicitar ayuda en la realización del formulario de solicitud, pudiéndola completar telemáticamente por el personal de secretaría. En este caso las familias deben llevar toda la documentación de los criterios que se aleguen. Las solicitudes deben ir firmadas por los dos progenitores o tutores legales, cuando el solicitante sea menor de edad.



El delegado ha incidido en que en el caso de que la solicitud de plazas se realice en un municipio en el que existan varios centros educativos, “se complete la solicitud en seis centros, por orden de preferencia”. De no ser así, la Administración adjudicará una plaza de oficio en los centros en los que queden vacantes en el mismo municipio.



Baremo y matriculación



Fernández-Montes ha recordado que, un año más, cuando existan varios centros y la demanda de plazas sea mayor que las vacantes disponibles, la admisión se regirá valorando las solicitudes de acuerdo a los criterios recogidos en el baremo. Para ello, se puntuará la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, o padres, madres, tutores o tutoras legales que trabajen en el mismo; proximidad del domicilio; concurrencia de discapacidad en el alumno, o alumna, o en alguno de sus padres o hermanos; pertenecer a una familia numerosa o a una familia monoparental; que la alumna o alumno haya nacido en un parto múltiple; situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna o que tenga la condición de víctima de violencia de género o terrorismo, así como el expediente académico.



El baremo provisional se publicará el 18 de abril y se podrán presentar alegaciones hasta el 23 de ese mismo mes. El 28 de mayo se publicará el baremo definitivo y la asignación provisional de plazas y se abrirá otro plazo de reclamaciones hasta el 3 de junio. Un mes después, el 2 de julio se publicará la asignación definitiva y del 3 al 9 de julio se deberán realizar las matrículas. En este punto, el delegado de Educación, Cultura y Deportes ha insistido en la “necesidad de realizar la matrícula y ha recordado que en caso de no hacerla se perderá la plaza inicialmente adjudicada”, y se procederá a ofertar a dicha alumna o alumno las vacantes que queden en el proceso extraordinario, que se abre a partir del 28 de junio.



Las vacantes que queden del proceso ordinario se publicarán del 10 al 15 de julio y el alumnado que haya participado en el proceso ordinario podrá solicitar mejora de la plaza que se le haya adjudicado.



A partir del 18 de junio se abre el proceso extraordinario en el que se atenderán los traslados de localidad, alumnado que no haya participado en el proceso extraordinario, alumnado que participó en el proceso, pero debe cambiar su solicitud porque repite curso, alumnado de Bachillerato con adjudicación de centro en la asignación definitiva y que solicita otra modalidad y otras circunstancias que respondan a casos excepcionales.



El delegado ha incidido en que todo el alumnado de la provincia tiene garantizada una plaza escolar para el próximo curso y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de las familias. En este sentido se ha referido al municipio de Yebes donde ha aclarado que “desde la Consejería y la Delegación, que somos quienes tenemos las competencias en la materia, estamos trabajando en el desarrollo de este proceso y garantizamos la calidad y las plazas escolares necesarias para el alumnado que se tiene que matricular”. En este momento, según ha recordado el delegado, el IESO de Yebes está cediendo espacios al CEIP y desde Educación se trabaja para ampliar las aulas del colegio. Por todo ello, Ángel Fernández-Montes ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de las familias y ha indicado que “trabajamos sobre estudios que nos avalan las necesidades reales en un plazo de futuro suficiente para poder garantizar las plazas necesarias”.