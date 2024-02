La Diputación entrega obras a siete pueblos de la Campiña y la Alcarria que suman 362.282 euros de inversión

Las inversiones ejecutadas se distribuyen entre el Plan Provincial de Obras y Servicios, el Plan de Obras Hidráulicas y el convenio de arreglo de cuarteles de la Guardia Civil.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 13 de febrero de 2024 , 13:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Diputación de Guadalajara ha culminado, con la entrega a sus respectivos ayuntamientos, un total de ocho obras durante el último mes (entre el 11 de enero y el 12 de febrero), con inversiones que suman 362.282 €. Las obras realizadas se distribuyen entre el Plan Provincial de Obras y Servicios, el Plan de Obras Hidráulicas y el convenio para reformar cuarteles de la Guardia Civil de la provincia.



El diputado delegado de Planes Provinciales, Raúl de la Fuente, y el diputado de Relaciones Institucionales, Mariano Escribano, han visitado varios de los siete municipios donde se han ejecutado las inversiones, situados en las comarcas de la Campiña y la Alcarria.



Se han llevado a cabo tres obras de pavimentación de vías públicas (El Cubillo de Uceda, Villanueva de la Torre y Zorita de los Canes), cuatro de mejora de redes de abastecimiento y saneamiento (Fuentelencina, Mondéjar, Yunquera de Henares y Zorita de los Canes) y la pavimentación del patio trasero del cuartel de la Guardia Civil de Horche.



Importantes mejoras de servicios e infraestructuras municipales.



La visita de los diputados provinciales se ha centrado en obras realizadas a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, en el Cubillo de Uceda, Villanueva de la Torre y Yunquera de Henares.



En Villanueva de la Torre, Raúl de la Fuente, ha destacado “la buena gestión de la alcaldesa con los fondos que ha puesto a su disposición la Diputación Provincial, ya que con estas inversiones han mejorado los servicios e infraestructuras del municipio”.



Por su parte, Sonsoles Rico, alcaldesa del municipio, ha indicado la importancia del apoyo de la Diputación y de los Planes Provinciales porque “gracias a ellos hemos podido realizar muchísimas obras e inversiones para Villanueva de la Torre en la legislatura anterior” y “si no fuera por el trabajo con las administraciones públicas, muchos pueblos no podríamos tener más servicios, también más inversiones y muchísima mejor calidad de vida en nuestros municipios”.



En total, la alcaldesa de Villanueva de la Torre cifra en torno a 700.000 € las inversiones realizadas en la localidad durante la legislatura anterior “gracias a la Diputación y a su presidente, José Luis Vega, que tiene muy claro que ayudar a los municipios es lo más importante y es esencial”.



La inversión más cuantiosa, en Yunquera de Henares.



Raúl de la Fuente y Mariano Escribano también visitaron Yunquera de Henares, junto a su alcalde, Lucas Castillo, y el portavoz de la oposición, David Pascual, donde se ha llevado a cabo la inversión más cuantiosa de todas las obras entregadas: 66.187 € del Plan Provincial de Obras y Servicios, que se han destinado a mejorar las redes hidráulicas del paseo de Don Luis Jiménez y del callejón de Joaquín Sorolla, en las que se producían averías frecuentes que ya se han solventado.



Así lo ha explicado el alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, quien ha valorado las inversiones que llegan a través de los Planes Provinciales de la Diputación, destacando que “es algo que los municipios de Guadalajara esperamos siempre como agua de mayo, porque es muy importante para nosotros, ya que podemos solventar necesidades que tienen nuestros vecinos y reparar muchas veces infraestructuras” gracias a una “financiación que en muchos casos no tenemos y que nos ayudan a hacer obras y solucionar problemas a los vecinos que a lo mejor con nuestros propios fondos no podemos”.