El PP de Pioz denuncia el “deplorable estado” del parque de La Galiana y pide al alcalde que tome medidas para garantizar la seguridad de los vecinos

Los concejales del Partido Popular advierten que ya expusieron esta situación en el pleno del 4 de enero y que, desde entonces, no se ha tomado ninguna medida para mejorar las instalaciones en mal estado

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 13 de febrero de 2024 , 12:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pioz han denunciado el “deplorable estado” en el que se encuentra el parque de La Galiana con unas instalaciones totalmente deterioradas e inservibles para su función. El portavoz del PP, José Luis Sánchez, se ha hecho eco así públicamente de las quejas que le han trasladado también los vecinos de Pioz que ven con impotencia cómo no pueden hacer uso con seguridad de esta instalación para disfrute de los vecinos. Sánchez reconoce que en dicho parque se instalaron columpios nuevos pero por parte de la Corporación anterior de Unidas Podemos, “las demás instalaciones de este recinto están en una situación lamentable” como han podido comprobar in situ los concejales del PP.



Además, han recordado que esta queja ya fue expuesta en el Pleno del pasado 4 de enero por parte del Grupo Popular incluso aportando material fotográfico y advirtiendo del peligro “para niños y animales por el estado de las farolas, los bancos, las fuentes y algún otro agujero en el suelo”, pero la respuesta del concejal responsable, el señor Alejandro Porcal, vino a decir que “estaba abierto porque lo había decidido él”. Ante esta respuesta, el Grupo Popular solicitó una visita técnica por parte del arquitecto municipal y que, por el momento, “se proceda al cierre de esta instalación hasta que no esté garantizada la seguridad para evitar un mal mayor”. A día de hoy, la situación continúa igual pues “los concejales del PSOE siguen sin priorizar el bienestar de nuestros vecinos importándoles muy poco, a la vista de su inacción, la seguridad y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos”, ha dicho Sánchez.



Por contra, el gobierno dirigido por el alcalde socialista Manuel López Carvajal, en coalición con dos concejales tránsfugas de Vox, continúa “solicitando trabajos a una empresa de electricidad con facturas desorbitadas y con resultados chapuceros como queda constancia, y esto nos lleva a preguntarnos qué intereses son los que mueven la gestión de este gobierno que prioriza gastos en función de no sabemos qué por encima de la mejora de unas instalaciones, en este caso y por poner un ejemplo, que necesitan una actuación urgente”.



Por último, los concejales del Grupo Popular piden “responsabilidad” al alcalde y “que aborde este asunto cuanto antes priorizándolo sobre otras cuestiones que pueden ser ahora mismo menos urgentes”.