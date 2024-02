LAS AGUAS BAJAN REVUELTAS en los partidos de izquierda de Cabanillas

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 10 de febrero de 2024 , 10:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ante los continuos incumplimientos de los acuerdos de confluencia y asamblearios además de las faltas de respeto por parte del circulo de Podemos de Cabanillas del Campo representado por la actual concejala Dª Asunción Mateos Gámez, la Asamblea Local de Izquierda Unida de Cabanillas del Campo reunida el martes 6 de febrero de 2024 pone en conocimiento de los y las votantes de IZQUIERDA UNIDA Y DE LOS CABANILLEROS simpatizantes las siguientes consideraciones:



1º IZQUIERDA UNIDA no está representada en el grupo municipal de UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA, incumpliendo la normativa municipal y dejando a muchos votantes de la coalición sin voz en el Ayuntamiento.



2º La actual concejala realiza una política de tierra quemada, criticando públicamente todo lo que se hizo en la legislatura anterior, en la se gobernaba en coalición (PSOE-UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA).



3º La concejala actual no informa ni consensua ninguna decisión con IZQUIERDA UNIDA, olvidándose de que en la anterior legislatura exigía al concejal de IZQUIERDA UNIDA, en las ASAMBLEAS DE LA COALICIÓN, informes periódicos sobre sus intervenciones políticas y las propuestas para los plenos. Así mismo en su ansia de desmarcarse del pasado reciente se alinea con VOX en los últimos plenos municipales.



4º Para ilustrar todo lo anteriormente expuesto, reproducimos el capítulo “Comunicación política” del ACUERDO POLÍTICO POR LA CONFLUENCIA FIRMADO POR IU Y PODEMOS (Firmado por la Concejala): Todas las integrantes del grupo municipal tendrán autonomía en su trabajo cotidiano, siempre debatiendo y consensuando las posiciones políticas y voto. Siempre teniendo en cuenta que, han de tener como hoja de ruta el acuerdo programático alcanzado, así como los posibles acuerdos éticos y organizativos que se estipulen. 2 Dicho apartado lo incumple PODEMOS y su portavoz Dª ASUNCIÓN MATEOS GÁMEZ, a saber:



✓ Se muestra poco respetuosa con las normas de la asamblea.



✓ No asiste a las mismas ni a la Ejecutiva.



✓ No respeta los acuerdos de la Ejecutiva ni los de la Asamblea de UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA.



✓ Hasta la fecha no ha enviado los informes quincenales de sus intervenciones políticas y propuestas para los plenos (Muy importante el de los presupuestos para 2024).



5º Convierte su ego personal y carencia de militancia política en pobres argumentos, lanzándose a una falta de entendimiento político con IZQUIERDA UNIDA, demostrando con frecuencia su aversión por los procedimientos del sistema asambleario.



6º Finalizar como recordatorio de la intervención de Dª Asunción Mateos Gámez, según reza el acta del pleno del Ayuntamiento fechado el 17/06/23, ”toma la palabra Asunción Mateos cabeza de lista de la candidatura presentada por UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA CABANILLAS, "sin duda, en tiempos de deriva reaccionaria contra los avances de progreso, Cabanillas tiene la oportunidad de salvaguardar derechos y frenar retrocesos”. Ejemplifica y pone en valor su falta de rigor y compromiso, porque desde IZQUIERDA UNIDA le trasmitimos:



1. Deriva reaccionaria es no respetar a un partido político como IU y poner su ego individual ante todo.



2. Salvaguardar derechos: derecho a mantener nuestro nombre en la candidatura, a estar informados y a debatir las propuestas en las asambleas.



3. Retrocesos: faltar a las asambleas y no creer en sus procedimientos para desembocar en un autoritarismo como el que se desprende de sus actuaciones.



Concluir proclamando que IZQUIERDA UNIDA, ASAMBLEA LOCAL DE CABANILLAS, ha sido siempre coherente entre lo que defiende y lo que practica. Se define como un Movimiento Político-Social y Cultural de carácter anticapitalista, que busca construir una alternativa política con propuestas imaginativas, organizando una rebelión democrática donde prime la conciencia de clase y la dignidad de las personas en la lucha. Queremos un municipio fundamentado en los principios de justicia, igualdad, libertad, solidaridad, internacionalismo, democracia participativa, respeto a la naturaleza, a los derechos de las mujeres, y organizado conforme a un Estado Federal, Republicano y Laico. Añadiendo que pretendemos “poner la vida en el centro, para cuidar y cuidarnos” Por todo ello IZQUIERDA UNIDA CABANILLAS DEL CAMPO toma la decisión de desvincularse del ACUERDO DE CONFLUENCIA y de todos los documentos que se publiquen en nombre de la Coalición sin el acuerdo de Izquierda Unida.



ASAMBLEA LOCAL DE IQUIERDA UNIDA DE CABNILLAS