Viernes de Carnaval para chicos y grandes en Cabanillas

Cientos de niños y niñas en los hinchables y animadísimo baile de disfraces en el Centro de Mayores en el primer día de los Carnavales 2024

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 10 de febrero de 2024 , 10:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ha comenzado el Carnaval de Cabanillas 2024, y lo ha hecho en la tarde de este viernes 9 de febrero con dos citas muy animadas. A las 17:30 h. se abría en el Frontón Municipal un parque de hinchables, y cientos de niños y niñas que se acercaron a disfrutar de los juegos. Muchos de ellos lo hicieron además con disfraces, que ya habían llevado al colegio por la mañana, pues en los centros escolares también celebraron en esta jornada el Carnaval escolar, en una cita que ha servido para dar comienzo a un puente de cuatro días, ya que el lunes y el martes son jornadas no lectivas. Seis grandes juegos hinchables se instalaron en esta ocasión en el frontón, con castillos, toboganes, juego de justas, o un toro mecánico, y estuvieron muy concurridos.



Paralelamente, a las 19:00 h. arrancaba en el Centro de Mayores un baile de disfraces que estuvo también muy animado. Una treintena de personas mayores asistieron a la fiesta, y muchas no dudaron en disfrazarse para la ocasión. Así, pudieron verse payasas, tiburones, vaqueras, y sobre todo un buen grupo de amigas que fueron disfrazadas con estética de los años 20, y no pararon de bailar.



Además hay que reseñar que por la mañana este mismo Centro de Mayores acogió otra pequeña fiesta carnavalesca: la que prepararon para los usuarios y usuarias del Servicio de Estancias Diurnas. Las personas mayores del SED se disfrazaron de fichas de dominó, algo que se ha aprovechado para hacer dinámicas de memoria atención y cálculos sencillos, en una jornada muy divertida.