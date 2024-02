El PP muestra su satisfacción tras anunciar el Gobierno de Vega que rectificará la convocatoria del FOCODEM, tal y como le habían pedido

El Grupo Popular pide al vicepresidente segundo, David Pardo, “que sea más humilde y asuma sus errores, y no descargue la culpa en los funcionarios cuando la resolución viene firmada por el presidente de la Diputación, el socialista José Luis Vega

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 02 de febrero de 2024 , 14:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha pedido al vicepresidente segundo y diputado delegado del Servicio de Infraestructuras y Centros Comarcales, David Pardo, que sea “un poco más humilde y abandone esa actitud chulesca que no le permite reconocer sus errores”.



El Grupo Popular advirtió ayer públicamente del perjuicio que se causaría a la inmensa mayoría de los pueblos de nuestra provincia que quedarían fuera de la convocatoria de ayudas del FOCODEM, tal y como quedaba publicada ayer mismo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Por ello, el portavoz del Grupo Popular, Román García, registró una solicitud dirigida al presidente de la Diputación, José Luis Vega, para que llevara a cabo la corrección oportuna al objeto de incluir como beneficiarios a todos los municipios y EATIMs de población inferior a 1.000 habitantes independientemente de si tienen o no pedanías o barrios. Y también a todos aquellos ayuntamientos superiores a 1.000 habitantes que cuenten con estas entidades dependientes, para las que se aplicaría esta ayuda tal y como se ha venido haciendo en ejercicios anteriores.



Ante esto, y en vez de reconocer el error, el vicepresidente segundo de Vega carga contra el Grupo Popular y echa la culpa a los funcionarios. “No es de recibo, Sr. Pardo, que cuando las cosas salen bien los éxitos sean del equipo de Gobierno y cuando salen mal, la culpa es de los funcionarios”, han manifestado desde el Grupo Popular cuando el mismo Pardo reconoce en su nota de prensa que van a subsanar el error. Además, han añadido, “se trata de una resolución que viene firmada por el presidente de la Diputación, el socialista José Luis Vega, y no por ningún funcionario, con lo cual debería también reconocer el error en vez de descargar las culpas sobre ellos. Los diputados del PP han pedido al gobierno de la Diputación que apliquen el mismo respeto a los funcionarios que exigen a los demás, y que ese respeto “también se traduzca en el pago de las horas extras, a su debido tiempo, que realiza el personal adscrito a los servicios de Centros Comarcales”.



Desde el Grupo Popular han mostrado su satisfacción por haber advertido este error que podría haber causado un grave perjuicio a los ayuntamientos, además de posibles recursos que hubieran hecho perder tiempo para poder poner en marcha cuanto antes estas ayudas. Los diputados del Grupo Popular continuarán ejerciendo esta labor de oposición vigilando los “posibles errores” que podrían tener consecuencias nefastas para los intereses de los municipios, pese a que el gobierno lo forman 14 diputados junto con el propio presidente que no advirtieron el error hasta que el Grupo Popular registró la solicitud de rectificación.