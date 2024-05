Las Fiestas de San Isidro 2024 arrancan este viernes con los primeros conciertos en la Pradera

Los del Río, Azúcar Moreno y David Civera ponen desde este viernes música a la Pradera. Se sumarán otros artistas al cartel como Ella Baila Sola, Nancys Rubias o Sara Socas

viernes 03 de mayo de 2024 , 13:14h

Los del Río, Azúcar Moreno y David Civera pondrán música a la Pradera en las Fiestas de San Isidro 2024, que se celebrará este año del 3 al 15 de mayo con una programación con actividades para diferentes gustos y edades que pone el foco en la tradición popular castiza de Madrid.



Aunque la mayoría de los actos programados se celebrarán en los lugares habituales, como la Plaza Mayor, los Jardines de las Vistillas, la Pradera de San Isidro y Matadero Madrid, también habrá actividades en los distritos de la ciudad, así como en teatros y centros municipales.



La Pradera de San Isidro es el lugar más característico de estas fiestas y albergará numerosos espectáculos familiares y mucha música con las actuaciones de artistas y grupos como Los del Río, Azúcar Moreno, La Verbeníssima, Nancys Rubias, Natalia Ferviú, David Civera, La Mare, Pedro Pastor, Maximiliano Calvo, Russian Red, Ona Mafalda y Sevilla Distorsión. Además, habrá sesiones DJ de Sofía Cristo y de El Cuerpo del Disco.



Por su parte, la Plaza Mayor se llenará de música popular con la presentación de grupos de bailes y el tradicional homenaje de las casas regionales a San Isidro.



Además, se celebrará la 40 edición del Festival de Danzas Madrileñas, donde las cinco asociaciones participantes mostrarán las dos expresiones del folclore que representa Madrid, la Escuela Bolera o Goyesco y la música y danzas castellanas.



Se llevará a cabo también la 3ª edición de Bailando por Madrid, un pasacalle auténticamente castizo donde se bailarán chotis, pasodobles y java por las calles del centro.



Las actuaciones también incluirán a Mari Pepa de Chamberí, Olga María Ramos, Diana Navarro, Karmento, Antonio José y a la compañía de danza Ballet Flamenco de Granada. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá una selección de la música sinfónica española. Además, Cadena Dial ofrecerá el concierto Vive Dial, con destacados artistas del pop en español como Álex Ubago, Blas Cantó, Vicco, Bombai, Ana Guerra y Gonzalo Hermida.



LAS VISTILLAS: ELLA BAILA SOLA Y LOS PUNSETES

En el escenario de los Jardines de las Vistillas, la tradición castiza se fusionará con las tendencias musicales más actuales. La programación combinará tradición y modernidad, con eventos como el concierto lírico 'El Madrid Más Castizo', el espectáculo '`Madrid: baila con nosotros!' y una pasarela de moda castiza.



Las actividades incluirán talleres, reparto de claveles, actuaciones infantiles y bailes tradicionales. Además, se llevará a cabo el certamen Re-inventando Chulapos, donde jóvenes diseñadores reinterpretarán el traje de chulapa y chulapo, culminando con un desfile y la selección de ganadores.



Los Jardines de las Vistillas acogerán las actuaciones de The Gramophone All Stars Big Band, Ralphie Choo, Ella Baila Sola, Los Punsetes, Ombligo y Queralt Lahoz. Además, Miguel ┴ngel Sutil, GAZZI, 1st Degree y Diskoan animarán el ambiente con sus conocidas sesiones DJ.



No faltará a su cita anual, por su parte, los Premios Rock Villa de Madrid para seguir dando visibilidad a los nuevos talentos. El Área de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con Radio 3 y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), organiza estos galardones.



Los ganadores actuarán el 14 de mayo. Han destacado de nuevo las formaciones femeninas en una edición que ha vuelto a batir el récord de participación con más de 1320 inscripciones.



MAD COOL EN MATADERO MADRID



Como antesala de las fiestas del patrón, Matadero Madrid acogerá el próximo 7 de mayo un taller de chotis, que permitirá iniciarse en el baile más chulapo de la mano de expertos.



Además, este año la plaza de Matadero será el escenario de una verbena protagonizada por la música popular, los juegos y el baile, con dos grandes orquestas, Nuevo Versalles 2024 y Atlántida Show, que ofrecerán un repertorio para todas las edades.



También subirán al escenario de Matadero artistas como Glossito y la DJ Selectya Glossy. Y el festival Mad Cool regresará a San Isidro con un cartel repleto de sorpresas en este mismo espacio, que será ocupado igualmente por Zona Bruta, sello de la cultura urbana y el rap.



Bajo el título 'Mataderas', se celebrará la diversidad y la integración del arte urbano con enfoque femenino. En este encuentro, artistas como Arianna Puello, Sara Socas, Faena, Canchalera, Elane y Santa Salut compartirán su talento con el público.



Una año más la programación contará con diversas medidas de accesibilidad, como la interpretación en lengua de signos o el subtitulado en conciertos de artistas de la talla de Karmento o Antonio José, además de mochilas vibratorias y ayudas auditivas para personas sordas.



Las mochilas vibratorias también estarán a disposición de quienes se acerquen a Las Vistillas a disfrutar de Los Punsetes (interpretados en Lengua de Signos) y en los conciertos de Matadero. Además, las fiestas de San isidro contarán con Puntos Violeta en el marco de la campaña municipal de prevención `Ni Una! contra la violencia sexual.



La campaña de las Fiestas de San Isidro, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, cuenta este año con el patrocinio de El Águila, nacida a principios del siglo XX en el barrio madrileño de Delicias.