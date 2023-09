Guarinos acusa a los socialistas Rojo y a Simón de dejar el Ayuntamiento de Guadalajara con “pufos económicos” por ¡más de cuatro millones de euros!

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP) ha hecho balance de los primeros cien días de legislatura en el Ayuntamiento de Guadalajara

martes 26 de septiembre de 2023 , 20:04h

En un balance no exento de continuas críticas hacia el principal partido de la oposición, la alcaldesa de Guadalajara, arropada por su equipo de Gobierno (PP y Vox), ha sacado pecho de la gestión realizada en estos tres meses de mandato, durante los que han cambiado la forma y el fondo de hacer política para dejar atrás “la dejadez, el abandono y la arrogancia” de sus predecesores, más preocupado por la imagen de algunos de sus miembros que de la realidad.



Ana Guarinos ha hablado de “eficacia, rigor, compromiso y constancia” durante estos primeros cien días en los que han primado el “poner orden político” a la gestión municipal, “desatascar” asuntos básicos como el transporte urbano de viajeros o el mantenimiento de parques y jardines.



“Ha sido un arranque de mandato en el que la colaboración ha sido la nota característica”, ha declarado la regidora, para quien la excepción la ha marcado el Grupo Municipal Socialista, formación con la que en este tiempo no han encontrado en ningún momento colaboración.



Para Ana Guarinos, el PSOE en el Ayuntamiento se encuentra “totalmente descabezado” tras “abandono parcial” de Alberto Rojo y el de Sara Simón, que “en cuanto ha tenido la oportunidad, se ha ido”, acusándoles de realizar una oposición “destructiva”, basada en la “crispación y la mentira”.



La alcaldesa ha puesto algunos ejemplos concretos de las mentiras del Grupo Socialista frente a lo conseguido por ellos desde que han llegado al Gobierno y se ha referido a la “desfachatez” del PSOE con su última moción, en la que solicitan mejoras en la calle Julián Besteiro “exigiendo ahora lo que ellos no fueron capaces de hacer”.



“Estamos reiniciando Guadalajara y lo hacemos con ganas, ilusión, compromiso, escucha, eficacia y trabajo” y todo ello frente a la “soberbia, prepotencia y altanería” de la que ha acusado al anterior alcalde, a cuyo gobierno ha achacado el “atasco” encontrado en algunos servicios públicos.



“LOGROS” EN SOLO CIEN DÍAS

Pero si bien ha centrado gran parte de su exposición a atacar al anterior Gobierno de Alberto Rojo y su labor actual, la alcaldesa ha reconocido algunos logros en solo estos cien días como es la mejora en la limpieza de la ciudad, incluyendo un plan concreto en los barrios y la retirada de grafitis; hay más presencia policial y se planifica mejor. “La Guadalajara viva que tanto pregonaban era ficticia, sin nadie a cargo del timón; estaba dejada a su suerte”, ha remarcado en referencia a Rojo.



Además, la regidora ha avanzado que están trabajando también para recuperar la Guadalajara ‘Ciudad del Deporte’, en poner orden en servicios como el de los autobuses, en la licitación de las zonas verdes y en la redacción de la ordenanza de bajas emisiones y han iniciado la coloración con profesionales del sector de hostelería para ver cuál es el mejor destino del Mercado de Abastos.



Ha censurado que se hayan encontrado el cementerio sin sepulturas suficientes, lo que les ha obligado a actuar rápido, y a los “agoreros” les ha respondido que este Gobierno sigue con la Concejalía de Igualdad y trabajando contra la violencia de género, así como por la cultura “con mayúsculas” y en favor de los más vulnerables.



Según la alcaldesa, el atasco que han encontrado en distintos asuntos les ha obligado a tener que atender estas cuestiones con anterioridad, pero ha asegurado que quedan cuatro años para materializar su programa.



REUNIÓN CON PAGE

En cuanto a la reunión solicitada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para hablar de cuestiones que competen a ambas administraciones, ha indicado que se producirá en breve y que en la próxima semana se reunirá con el delegado de la Junta, José Luis Escudero.



Una comparecencia en la que el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, ha puesto a voz de alarma a los datos ofrecidos por la alcaldesa, asegurando que se han encontrado unas cuentas en negativo por nueve millones de euros y con ingresos ficticios. “Se han comido el remanente de tesorería y la situación es muy preocupante” por una “irresponsabilidad absoluta”, ha acusado.



“Decidieron falsear los ingresos para poder llevar a cabo su política de gastos”, ha remarcado, tras advertir de que, de seguir así, antes del fin de este mandato no podrían pagar a los proveedores ni los servicios públicos, que “se pueden ver seriamente afectados”.



Para Esteban, está claro que Rojo y Simón “han hecho un trampantojo y han intentado transmitir una imagen de este Ayuntamiento que no es la realidad”, pero ha reconocido que estarán a la altura para sacar a la ciudad “del pozo negro” en la que la metieron.



Por su parte, a preguntas de los periodistas sobre el pacto de gobierno entre PP y Vox, el primer teniente de alcalde, Javier Toquero, ha apuntado que trabajan codo con codo y con mucha ilusión de seguir adelante en el cumplimiento de su acuerdo. “Estamos por esa labor, tranquilamente, limpiamente y con humildad y honradez”, ha concluido.