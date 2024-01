La DGT pide “prudencia” mañana por nieve en la zona centro del país que afectaría a la A1, A2, AP-6, A-15 y A-11

jueves 18 de enero de 2024 , 19:11h

El departamento que dirige Pere Navarro ha aconsejado a los conductores que consulten el pronóstico meteorológico y el estado de vialidad en el que se encuentran las carreteras por la que va a circular, así como disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria para circular o llevar instalados neumáticos de invierno o TodoTiempo que permiten circular sin ellas.



Asimismo, en las zonas en las que existe aviso naranja (riesgo importante), Tráfico recomienda evitar “todos aquellos viajes por carretera que no sean imprescindibles y esperar a que no existan alertas meteorológicas”.



Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se trata de un episodio corto de temporal, que se desarrollará entre las 12.00 y las 18.00 horas y que afectará principalmente a carreteras de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana, siendo especialmente importante en la A-1, A-2, AP-6, A-15 y A-11.



En este contexto, la DGT ha indicado que podrá establecer restricciones a la circulación de vehículos pesados y a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos; y seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.



Por otro lado, Tráfico pide dejar libre el carril izquierdo y circular en convoy, es decir, un vehículo detrás de otro, para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; y prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.



Asimismo, reclama a los conductores que extremen la “precaución” cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como aconseja disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno o TodoTiempo; y conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.



Tráfico ha añadido que está en contacto “permanente” para coordinar las actuaciones de nevadas, a través de la Unidad de Valoración de Riesgos del Comité Estatal de Coordinación, con la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.



A nivel provincial y autonómico, las Jefaturas Provinciales de Tráfico junto con los respectivos Subsectores y Sectores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, dentro de sus respectivos protocolos de coordinación en materia de vialidad invernal, están en contacto y coordinación con el resto de administraciones y delegaciones ministeriales competentes.



Para la gestión y regulación del tráfico en episodios de vialidad invernal, la DGT cuenta con ocho Centros de Gestión de Tráfico activos las 24 horas del día. Además, informará de la situación de la circulación a través de los medios de comunicación, boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales, en su página web y en el teléfono 011.