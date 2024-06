El PP afirma que Page y Sánchez han sacado del bolsillo de cada castellanomanchego 315 euros para pagar la condonación de la deuda catalana y mantener sus sillones

Explica que con los 650 millones de euros que Page entrega a Sánchez se podrían solucionar los problemas de la región, pero prefiere saldar las deudas de los catalanes

martes 25 de junio de 2024 , 20:06h

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha afirmado que García-Page y Sánchez han sacado del bolsillo de cada castellanomanchego 315€ para pagar la condonación de la deuda catalana y mantener sus sillones.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la sede regional, donde Hernández ha destacado que los 7 votos de los independentistas a Sánchez y los socialistas “nos han costado cesiones, una Ley de Amnistía y la condonación de 15 mil millones de euros” a todos los españoles.



Ese dinero se traduce, según la portavoz, en cifras como que cada castellanomanchego tenga que pagar de su bolsillo 315€, lo que supone para una familia más de 1200€ y “esos 7 votos solo tienen el fin de que Pedro Sánchez siga en La Moncloa arruinando el país, destrozando nuestra democracia y cargándose la igualdad entre los españoles”.



Alejandra Hernández ha recordado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que, “es presidente para defender los intereses de esta tierra y de los que vivimos en ella, no para defender los intereses de su jefe”.



“Ni Page ni los diputados socialistas que están apoyando esta tropelía a Castilla-La Mancha están demostrando estar a la altura de su cargo. No les importa nada de lo que les ocurra a los castellanomanchegos, como tampoco les importa la situación de nuestra sanidad, de nuestras infraestructuras, de nuestros agricultores y ganaderos, de nuestros autónomos o pymes…”.



La portavoz del Partido Popular ha lamentado que mientras García-Page cierra UCIS y no dota a Castilla-La Mancha de las infraestructuras necesarias para avanzar, “entrega 650 millones de euros, que es lo que nos cuesta a los castellanomanchegos mantener en el sillón de Sánchez. Con ese dinero se podrían solucionar los problemas de la región, pero Page prefiere darles ese dinero a los catalanes para que paguen sus deudas, en lugar de ayudar a los suyos”.



Y se ha preguntado, “¿Si un autónomo, una pyme, un agricultor o un ganadero de Castilla-La Mancha tienen una deuda también se la va a pagar Page?, ¿Va a ser tan solidario de pagar las deudas que cada castellanomanchego tiene?”





Hernández ha criticado que nuestra región reciba una cuarta parte de lo que recibe Cataluña en materia de financiación. “Castilla-La Mancha lleva sufriendo una nefasta e injusta financiación desde que Page es presidente, apenas el 4,7 % mientras que Cataluña recibe el 20%, y aún así, Page se queda de brazos cruzados viendo como nuestro dinero se va a otras comunidades autónomas de manera injusta”.



“Tendrá que explicarle Page a una persona que lleva años en una lista de espera para una operación por qué su Gobierno deja que nuestro dinero se vaya a Cataluña o a los jóvenes, el futuro de nuestra región, que les explique por qué no hay dinero para las ayudas o políticas en materia de juventud para que puedan independizarse, porque el dinero que debería venir aquí se va a Cataluña”.



En definitiva, la portavoz del PP-CLM ha reivindicado que los socialistas se han vendido por solo 7 votos. “315€ de cada castellanomanchego para pagar el precio que hoy marcan los independentistas. Si Sánchez y Page se venden a cualquier precio, los castellanomanchegos no y aquí está el Partido Popular y Paco Núñez para defender sus intereses”.