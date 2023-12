Comunicado del Ayuntamiento de Guadalajara sobre los vermús de Nochevieja

domingo 31 de diciembre de 2023 , 16:39h

El Ayuntamiento de Guadalajara comunica que todos los vermús solicitados por el sector de la hostelería que cumplían las condiciones administrativas y de seguridad necesarias de Guadalajara para esta Nochevieja han sido autorizados, un total de 36 en toda la ciudad.



Todas estas autorizaciones se han realizado en las mismas condiciones que los vermús de Nochebuena, sin que haya existido cambio alguno en las condiciones, ni de ubicación de barras, ni de escenarios, ni de ningún otro tipo.



Recordamos, así mismo que, para facilitar estos vermús en determinadas zonas céntricas de la ciudad, se ha pospuesto incluso el comienzo de obras previstas en las plazas Prim y San Esteban, tal y como se acordó con los hosteleros de la zona.



En ningún momento se ha comunicado a este Ayuntamiento ningún tipo de incidencia, ni problema en relación con las autorizaciones y las condiciones de las mismas, hasta el extremo de que no existen renuncias expresas, ni revocación de ninguna autorización.



Todos los vermús de Nochebuena se celebraron con éxito empresarial, gran participación ciudadana y sin ningún tipo de incidente.



El Ayuntamiento de Guadalajara autoriza estas iniciativas hosteleras, aportando las medidas de limpieza y seguridad necesarias para garantizar el normal desarrollo de estos eventos masivos, sujetos a la normativa vigente de establecimientos públicos y prohibición de venta de alcohol a menores.



Esta es la relación de establecimientos autorizados:



BAR TE CON TÉ



PORTA GAYOLA



THE CODE



LEVEL BISTRO BAR



BAR LUCENA



BAR AL MATEO



SAOCO BAR



LA VERA



PUB AUTÓGENA



BAR EL VADO



PUB BOWLING



BAR TRAMPANTOJO



PUB URBAN



SABOR AOMI



LA CAVA BAJA DE NEREA



JADE’S BAR



BAR SANABRÉS



EL PERDIGACHO



FARAY CAFÉ TEATRO



SUMMER



BAR ARRIACA



BAR LA CALLE



BAR NEPTUNO



NEW YORK



DISCOTABERNA



ENCANTO DEL NORTE



BIOSFERA AURUM



TABERNA PRIMIGENIA



LAS FAROLAS



BODEGÓN DE SANCHO



BOALMA 23 MANAGEMENT SL



RESTAURANTE BUREO



LA CERVECERA



CHURRASQUERÍA SANDRACK



LA COCINA DE MERY



LA TABERNA LA FAVORTIA



PUB SMILE