Descarrila un tren en Atocha que afecta a la circulación de la línea C-2 de Cercanías a Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de diciembre de 2023 , 18:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La circulación de trenes de la red de Cercanías de Renfe se encuentra cortada al tráfico en ambos sentidos debido a la salida de la vía de un convoy procedente de Villalba a la entrada de la estación de Atocha, han informado a Europa Press fuentes de la compañía ferroviaria.



En concreto, el servicio en Línea C-2 que brinda servicio a Guadalajara no se presta desde poco antes de las dos y media de la tarde entre Atocha y Recoletos en ambos sentidos debido a este incidente, que también afecta a las Líneas C-1, C-7, C-8 y C-10, así como a algunos trenes de media y larga distancia, aunque no a Alta Velocidad.



Un tren de Cercanías de la línea Aeropuerto T4-Villalba ha descarrilado sobre las 14.20 horas cuando efectuaba su entrada en la estación de Atocha Cercanías, desde Recoletos, por vía 5, han indicado a Europa Press fuentes de Adif.



Como consecuencia del descarrilamiento tres pasajeros han tenido que ser atendidos por sanitarios de una Unidad Básica del Samur-Protección Civil que se ha personado en el lugar. Todos ellos presentaban dolor lumbar y no han requerido traslado hospitalario, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.



De esta forma, los viajeros de Cercanías se están encaminando hacia los trenes que circulan por el túnel de Sol, hasta Nuevos Ministerios, cuyo servicio se presta con normalidad. El descarrilamiento no ha afectado a las líneas que enlazan con Aranjuez y Parla ni la de Móstoles Humanes, ni tampoco a los trenes de Alta Velocidad.



En cuanto a los servicios de Media y Larga Distancia, algunos de los cuales sí se han visto afectados, desde Renfe se está gestionando un plan alternativo de transporte.



Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de la capital han colaborado en las labores de evacuación de viajeros y a la hora de revisar la maquinaria. Tras el accidente, Renfe ha activado los protocolos habituales en este tipo de situaciones.



El pasado 25 de noviembre otro tren que unía Almería y Madrid descarriló a su entrada en Atocha, con 37 personas a bordo, lo que obligó a cerrar el túnel de Recoletos durante varios días.