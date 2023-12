CCOO denuncia “continuos problemas” técnicos en las ambulancias del transporte sanitario de Cuenca

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de diciembre de 2023 , 18:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

CCOO denuncia “continuos problemas” técnicos en las ambulancias del transporte sanitario de Cuenca y afirma que a las “innumerables averías” se suman ahora las limitaciones que en materia de velocidad y potencia de los vehículos que sufren estas incidencias, un tercio de la flota disponible En nota de prensa, indica que por dos veces en menos de quince días, el Comité de Empresa ha remitido sendos escritos a la dirección de la empresa, en la que se traslada la problemática que vienen sufriendo el personal del transporte sanitario no urgente (TSNU) para realizar su trabajo en condiciones.



CCOO denuncia “continuos problemas” técnicos en las ambulancias del transporte sanitario de Cuenca y afirma que a las “innumerables averías” se suman ahora las limitaciones que en materia de velocidad y potencia de los vehículos que sufren estas incidencias, un tercio de la flota disponible



En nota de prensa, indica que por dos veces en menos de quince días, el Comité de Empresa ha remitido sendos escritos a la dirección de la empresa, en la que se traslada la problemática que vienen sufriendo el personal del transporte sanitario no urgente (TSNU) para realizar su trabajo en condiciones.



La situación ha llegado hasta tal punto, según afirma, que la falta de disponibilidad de vehículos en la flota de esta empresa está provocando que se realicen servicios con vehículos averiados quedando limitados en velocidad y potencia.



“Hablamos de una flota de casi 100 vehículos de los cuales un tercio aproximadamente estaría afectado”, afirma, para agregar que en las comunicaciones remitidas a la empresa se hacía referencia a la normativa en materia de velocidades mínimas en población y en autovías o autopistas y el resto de vías convencionales que son las que más abundan en la provincia de Cuenca y por donde transitan los vehículos que gestiona y coordinan desde la UTE Ambulancias Cuenca para prestar el servicio público, aunque privatizado, del transporte sanitario de enfermos.



Al estar limitada la velocidad, sin las causas que recoge la normativa vigente, las personas conductoras del TSNU podrían ser sancionados por velocidad anormalmente reducida. “La sanción económica no es lo más importante, pero sería una sanción que vendría motivada por el riesgo que representa para conductores, personas usuarias y el resto de vehículos, circular con velocidad anormalmente reducida”, señalan desde CCOO.



También lamentaban desde el Comité de Empresa, la sensación de “desamparo e impotencia” que los compañeros trasladan, “ante la pasividad al intentar ponerse en contacto con sus responsables de la empresa, para que se les den las indicaciones oportunas o busquen una solución, sin recibir respuesta alguna”.



La sección sindical de CCOO pone como ejemplo el gran volumen de servicios a realizar de transporte sanitario en la provincia de Cuenca, del TSNU, el dato que la asociación ALCER (enfermos renales) ha recogido en un informe donde afirma que seis de cada diez pacientes conquenses en diálisis tienen que desplazarse fuera de su localidad para el tratamiento.



Esto se une a las características territoriales de la provincia con una gran dispersión y donde mayor número de usuarios del servicio público de salud regional tiene su hospital de referencia en otra provincia y con un importante porcentaje de personas mayores que viven en pequeños y medianos municipios.



También añade que se puede hacer extensible este problema a las ambulancias del transporte urgente (amarillas) donde son continuas las quejas de los técnicos y conductores ante el mal funcionamiento o averías de elementos técnicos del vehículo.



Según el sindicato, la empresa, en una primera respuesta exponían “una retahíla de justificaciones” que a su entender son los motivos de esta situación, y reconociendo “las continuas dificultades” que están teniendo con los vehículos. “La segunda respuesta de la Gerencia ha sido remitir a una reunión con el responsable de mantenimiento integral, que todavía no se ha podido concertar por motivos de agenda de la gerencia y porque la elaboración de esa información requiere de tiempo”.



“Mientras esperamos conocer esa información, han pasado varias semanas desde el primer escrito del Comité, y los problemas en vez de reducirse están aumentado día a día, y sobre todo el riesgo que supone la conducción limitada en días de niebla o lluvia que ya son los habituales a partir de ahora”, recalcan desde la Sección Sindical de CCOO en UTE Ambulancias Cuenca.



La sección sindical va trasladar la situación al Comité de Seguridad y Salud para que lo trate de manera urgente, así como a la Inspección de Trabajo y al propio Sescam competente directo de la prestación de este servicio público de transporte sanitario terrestre.