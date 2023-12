EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE en GUADALAJARA : La Junta de Page "se enroca" y NO atiende la demanda de médicos y sanitarios para los pueblos del área de Sigüenza

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de diciembre de 2023 , 18:10h

Después de mucho intentarlo, la Plataforma ¡¡Médico Ya!!, consiguió ser recibida por la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara el pasado jueves 30 de noviembre.



Lamentablemente, la reunión no fue productiva, ya que la Gerencia se enrocó negando que a la zona básica de Sigüenza le correspondan seis médicos y un pediatra; aún presentando la documentación publicada por el SESCAM en la que se acreditan esas cifras ellos siguen asegurando que son cinco.



Por otra parte, la Gerencia argumenta que no consigue contratar médicos para cubrir las plazas que están de baja, por ser temporales y no poder ofrecer ningún incentivo para que hacer las plazas más atractivas.