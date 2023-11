EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN GUADALAJARA : Sin médicos ni pediatras los pueblos de la Zona de Área de Sigüenza convocan una MANIFESTACIÓN para el 17 de diciembre

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 21 de noviembre de 2023 , 19:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El pasado viernes, 17 de noviembre, se volvio a reunir la Plataforma Médico Ya, debido a que la situación de falta de médicos en la Zona Básica de Salud de Sigüenza sigue sin solucionarse.



En la reunión, a la que asistieron cerca del centenar de vecinos de la zona, se acordó convocar una manifestación el próximo 17 diciembre en Guadalajara, si para entonces no se han dado evidentes pasos para solucionar el problema.



Así mismo, se notificó que han solicitado una reunión con la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, a la que hasta este momento no se tiene respuesta; y acordaron volver a enviar correo electrónico con el mismo fin.



Por mayoría, se acordó seguir con las movilizaciones hasta conseguir que se cubran las seis plazas de médico de familia y una de pediatría. Recordemos que actualmente hay cubiertas cuatro plazas de médico de familia y no hay pediatra.