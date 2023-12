CCOO vota “no” a la Oferta de Empleo Público de Castilla La Mancha

martes 05 de diciembre de 2023

CCOO no respalda la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración regional para 2023, una oferta que se ha aprobado con 2.525 plazas para acceso libre y discapacidad, y 753 para promoción interna, y que será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.



Si bien CCOO ha manifestado su posicionamiento favorable a la OEP de personal funcionario docente no universitario, así como a la de personal estatutario de Sanidad, se ha opuesto a la OEP de la Administración General sobre la que Función Pública ha mantenido las mismas propuestas que llevó a las mesas previas de negociación y que CCOO rechazó. Con ello, el voto de este sindicato al conjunto de la OEP de 2023 ha sido negativo.



En Enseñanza se han aprobado 818 plazas, las que se traían según la tasa de reposición para negociar. 361 corresponden a la tasa de reposición de Enseñanzas Medias que se convocarán en 2025 junto con tasa de reposición de 2023; y 457 de la tasa de reposición del Cuerpo de Maestros que se suman a la reposición de la OEP de 2021 (676) y que se convocarán en 2024 con un total de 1133 plazas a convocar para el cuerpo de maestros.



La OEP de personal estatutario de Sanidad, con 957 plazas para acceso libre y discapacidad, y 517 de promoción interna, también ha sido favorablemente estimada por CCOO. En la Mesa Sectorial celebrada al efecto se valoró de forma positiva tanto el número de plazas ofertadas a Promoción Interna como las aprobadas para categorías de oficios, lo que supone dar garantía tanto a los servicios como a la consolidación de plantillas.



Sin embargo, en personal laboral, vulnerando los criterios de cálculo establecidos por el Convenio Colectivo, la Administración resta las plazas de promoción interna a las plazas de acceso libre y discapacidad, cuando en realidad lo que la norma establece es que se deben sumar. “Ello supone perder 70 plazas para acceso libre y por discapacidad y 35 en promoción interna”.



En personal funcionario se ha presentado un cálculo de tasa de reposición y de vacantes que CCOO considera que no se ajusta a los datos reales. “No se contemplan en las cuentas de la tasa de reposición hecha por la Administración las plazas que se han extinguido durante este año de programas temporales de empleo y que CCOO consideramos estructurales”. Actualmente hay cerca de 1.000 funcionarios y funcionarias que prestan servicio en los 76 programas temporales de empleo vigentes. Gran parte de estas plazas son de carácter estructural y, a juicio de CCOO, “deben integrase en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración, siendo ofertados a la OEP que corresponda. En caso contrario, lo que se está consintiendo es una administración paralela integrada por un 10% de la plantilla de personal funcionario en situación de temporalidad”.



El Área Pública de CCOO CLM, que componen las federaciones de Enseñanza, Sanidad y Servicios a la Ciudadanía, lamenta “la falta de disposición de la Administración para mantener el empleo público en la cantidad y calidad que los servicios públicos de nuestra región precisan”. “Mientras el Gobierno Regional se vanagloria de la baja temporalidad en las plantillas de la Junta de Comunidades, juega al baile de cifras con las organizaciones sindicales para escamotear plazas y camuflar el hecho incontestable de que más de 1.000 funcionarios/as interinos/as trabajan para la administración de forma provisional bajo las condiciones de programas temporales de empleo”.