La Junta Personal Docente pide a la Junta de Page el cese del Delegado Provincial Educación de Guadalajara

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 02 de diciembre de 2023 , 14:04h

La Comisión Permanente del Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de Guadalajara, como órgano colegiado de representación de maestros, maestras, profesores y profesoras de Enseñanzas Medias, se reunió en sesión extraordinaria el 30 de noviembre de 2023 para tratar las declaraciones del Delegado Provincial de Educación de Guadalajara en la reunión celebrada con esta Comisión Permanente el miércoles 29 de noviembre de 2023.



El Delegado, de forma unilateral, comunicó a los miembros de la Junta de Personal presentes su decisión de no volver a reunirse con esta de Junta de Representación Docente.



Consideramos que esta actuación es un grave desprecio a la labor sindical y de representación de los docentes en una línea de intransigencia en la resolución de los diferentes conflictos que han surgido durante los últimos cursos escolares.



Hemos constatado de manera prolongada una ausencia de talante negociador e inadecuación en las formas de interlocución llegando en ocasiones a la descalificación catalogando nuestra función como “inútil o improductiva”.



Durante su mandato se ha llegado a acuerdos de mesa sectorial regional que no se siguen fielmente en la provincia de Guadalajara produciendo agravios comparativos con otras provincias: calendario escolar, itinerancias, interpretación de permisos, implantación del instrumento del Cuaderno de Evaluación…



Por lo anteriormente expuesto y por la responsabilidad que nos compete en nuestra labor de representación de los y las docentes, solicitamos el cese del Delegado Provincial Educación de Guadalajara a Don José Luis Escudero Palomo, Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara y a Don Amador Pastor Noheda, Consejero de Educación, Cultura y Deportes



En Guadalajara, a 1 de diciembre de 2023.



La Junta de Personal es el órgano específico de representación del personal docente público que presta sus servicios en la provincia de Guadalajara, siendo su cometido defender los intereses tanto individuales como colectivos de los trabajadores docentes y desempeña sus funciones como unidad orgánica.