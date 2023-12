Casi un 60% de los españoles cree que la amnistía deteriora la democracia y la Constitución

viernes 01 de diciembre de 2023

La última encuesta de Sigma Dos para Antena 3 Noticias indica que un 59,7% cree que la ley de amnistía deteriora el actual sistema democrático y constitucional y una gran mayoría, 3 de cada 4 españoles, el 73,9%, se opone a que la ley de amnistía incluya los casos de corrupción relacionados con el 1-O. En esta pregunta en concreto, entre los electores de SUMAR, el 27,1% se muestra partidarios a incluirlos y un poco menos, el 20,1% de los votantes socialistas.



A la pregunta de "¿cree usted que la amnistía a los encausados por el 'procés' contribuirá a mejorar o resolver la convivencia en Cataluña?" la mayoría, más del 58%, opina que no.



Además, para el 66,7% de los encuestados la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado es un trato de favor frente al 24,9% que no lo ven como un privilegio.



Por otra parte, un 53% de los encuestados cree que los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez no permitirán agotar los cuatro años que el Ejecutivo tiene por delante, mientras que un 36,1% considera que sí se agotará y no contemplan elecciones anticipadas.



Esta percepción se conoce poco después de que el Rey pronunciara su discurso en el acto de apertura de las Cortes. El monarca subrayó la fortaleza y la importancia de la Carta Magna como garantía de "unidad" en una España "diversa". Además, recordó a todos los diputados su obligación de respetar la Constitución.