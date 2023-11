Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Noviembre acaba con lluvias generalizadas en España y diciembre llega con un fin de semana frío, con heladas y nevadas

Las temperaturas, que ahora son altas para la época, descenderán y el sábado podrían ser hasta 10ºC menos respecto a los de este miércoles

miércoles 29 de noviembre de 2023 , 13:17h

El final de noviembre estará marcada por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas que dejará lluvias en gran parte de la Península hasta el viernes, aunque las precipitaciones remitirán ese día, ya 1 de diciembre, para dar paso a un fin de semana frío, con temperaturas más bajas de lo normal y nevadas a partir de 1.000 metros de altitud, según ha detallado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.



En concreto, las precipitaciones del fin de semana quedarán delimitadas al extremo norte peninsular y puntos de Canarias. Además, el portavoz ha detallado que el fin de semana se esperan heladas en numerosas zonas del interior del norte y el este peninsular, aunque se reducirán a partir del lunes.



En cuanto a las temperaturas, en el inicio de diciembre serán ya propias para la época del año e incluso más bajas de lo normal en puntos del norte y este peninsulares con oscilaciones de entre 2ºC y 4ºC bajo cero, en contraste con las de este miércoles, altas para la época del año. De este modo, los valores descenderán entre el jueves y el viernes y para el final de la semana la bajada será notoria en el caso de los valores nocturnos, “con datos que podrían estar en torno a los 10ºC por debajo de las temperaturas registradas este miércoles”.



De forma más detallada, Del Campo ha explicado que este miércoles los frentes asociados a las bajas presiones atlánticas dejarán cielos nubosos y lluvias débiles generalizadas en el norte y oeste peninsular, aunque el portavoz ha precisado que serán precipitaciones dispersas “de poca importancia” exceptuando en zonas de montaña y el oeste de Galicia donde serán más abundantes.



Asimismo, la cota de nieve estará “muy alta” (superior a los 2.000 metros), acompañada de vientos procedentes del sur y suroeste que provocarán un aumento de las temperaturas. Por ejemplo, en Bilbao se alcanzarán los 20ºC y se llegará a los 25ºC en la ciudad de Valencia.



La llegada de otro frente “más activo” el jueves, último día de noviembre, dejará precipitaciones en gran parte de la Península salvo en la Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares. Así, del Campo ha señalado que las precipitaciones más abundantes se producirán en el entorno del Pirineo Aragonés, Extremadura y puntos de Andalucía occidental.



Además, durante esta jornada, la cuota de nieve continuará alta, en torno a los 2.000 metros, aunque bajará hasta los 900 metros en la mitad norte peninsular mientras podría ser más alta en los Pirineos. No obstante, el portavoz ha explicado que cuando la cuota de nieve es más baja, es cuando hay menor probabilidad de precipitaciones, por lo que las nevadas no serán de gran intensidad.



Por otro lado, el jueves será “notorio el descenso térmico por el noroeste peninsular”, especialmente de las temperaturas mínimas, que se situarán entre los 6ºC y 8ºC por debajo de los valores de este miércoles. Por el contrario, en el sur peninsular todavía subirán las temperaturas por lo que, mientras que en León o Burgos se registrarán unos 12ºC de máxima, en Barcelona podrían superarse los 20ºC y en Valencia o Murcia llegarán a más de 25ºC.



El primer día de diciembre todavía habrá una atmósfera inestable aunque en menor medida que la jornada anterior, por lo que las lluvias se acotarán al Cantábrico y los Pirineos además de Andalucía, aunque en esta última remitirán a lo largo del día.



La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 y 1.200 metros, aunque podría ser más baja en puntos del este del sistema ibérico. Además, las temperaturas continuarán en descenso, principalmente en el este peninsular, además de heladas en el interior, en concreto en la meseta norte y páramos del centro, donde podrían amanecer con heladas el viernes.



Así, Burgos, Valencia, Soria o Teruel registrarán temperaturas mínimas de entre 0ºC y 2ºC bajo cero y, a lo largo de la jornada, varias capitales del interior apenas rozarán los 10ºC o 12ºC, según ha destacado el portavoz. Por ejemplo, Segovia o Ávila registrarán oscilaciones de entre 7ºC u 8ºC de máxima, mientras que en la costa mediterránea se alcanzarán los 20ºC en las horas centrales del día.



Durante el fin de semana predominará el clima estable, con las lluvias restringidas al Cantábrico y Pirineos durante el sábado, además de alguna gota puntual en zonas del sur de Andalucía y Baleares. La cota de nieve se situará cerca de los 1.000 metros y no habrá grandes acumulados.



Por otro lado, la llegada de otro frente prevista para este domingo aumentará la nubosidad y dejará lluvias en Galicia, sin descartar algunas precipitaciones en Asturias o el este de Castilla y León y sus proximidades.



En cualquier caso, las temperaturas descenderán el sábado y se mantendrán sin cambios o con ligeros aumentos para el domingo, aunque habrá heladas de madrugada y a primera hora de la mañana en amplias zonas del interior del norte y en el este penisular.



Así, el fin de semana tendrá valores mínimos de entre 2ºC y 4ºC bajo cero en amplias zonas de la meseta norte y en páramos del centro peninsular. Mientras tanto, las máximas también serán frías, de menos de 15ºC exceptuando zonas próximas a la costa en la mitad sur peninsular.



LLUVIAS Y AUMENTO DE TEMPERATURAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA



De cara a la próxima semana, del Campo ha explicado la incertidumbre en torno a la evolución climática, aunque ha apuntado que en los primeros días España quedaría bajo la influencia de bajas presiones con lluvias que afectarán principalmente al norte y oeste peninsulares.



Estas borrascas, que estarán acompañadas de vientos templados, traerán nuevamente un ascenso de las temperaturas, por lo que las heladas quedarían delimitadas a zonas de montaña y puntos de páramos, sin ser generalizadas como las del fin de semana.



Con respecto a Canarias, un área de bajas presiones atlánticas el jueves dará lugar a lluvias que se desplazarán por las islas occidentales desde La Palma hasta Gran Canaria. De hecho, en La Palma podrían ser abundantes y con tormentas.



No obstante, las lluvias junto con posibles tormentas de madrugada, se extenderán a la mayor parte del archipiélago durante este viernes, mientras que de cara al fin de semana las precipitaciones se debilitarán y estarán acotadas a las islas de mayor relieve. Las temperaturas aumentarán el jueves y sufrirán una bajada el viernes que se mantendrá hasta final de semana.