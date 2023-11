Listado completo de los restaurantes con estrellas Michelin 2024

Madrid se lleva 6 de las 31 nuevas estrella Michelin 2024, en la capital se han entregado a Javier Sanz y Juan Sahuquillo (Cebo), Diego Murciego (Desde 1911), Martín Berasategui y José María Goñi (El Club Allard), Sara Peral y Jorge Muñoz (Osa), Miguel Carretero (Santerra) y Tadayoshi Motoa (Toki)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 29 de noviembre de 2023 , 07:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La gala de la biblia roja de la gastronomía, la Guía Michelin 2024 se ha celebrado en Barcelona este martes 27 de noviembre, en el Auditori Fòrum del Centro de Convenciones Internacional, donde se ha reunido a los mejores chefs y líderes de restaurantes y establecimientos que llevan la excelencia culinaria por bandera.



El evento, que este año es el primero que realiza la selección de restaurantes españoles sin Portugal, que tendrá su propia Gala en el Algarve el 27 de febrero del 2024, ha otorgado las nuevas estrellas y otros galardones de la Guía, contando con tres distinciones principales: la que da una estrella Michelin, la que premia con dos y la que otorga tres estrellas Michelin, el mayor éxito dentro de estos premios gastronómicos.



Restaurantes con una estrella Michelin 2024



– Angle - Barcelona.



– Árbore da Veira - A Coruña.



– Nub - Adeje.



– Callizo - Ainsa.



– Baeza y Rufete - Alicante



– Atalaya - Alcocebre.



– Boroa - Amorebieta.



– Solana - Ampuero.



– L'Aliança 1919 d'Anglès - Anglès.



– Les Magnòlies - Arbúcies.



– La Aquarela - Arguineguín.



– El Corral del Indianu - Arriondas.



– Etxebarri - Axpe.



– Alkimia - Barcelona.



– Atempo - Barcelona.



– Aürt - Barcelona.



– Dos Palillos - Barcelona.



– Caelis - Barcelona.



– Hisop - Barcelona.



– Hofmann - Barcelona.



– Koy Shunka - Barcelona.



– Oria - Barcelona.



– Via Veneto - Barcelona.



– Xerta - Barcelona.



– As Garzas - Barizo.



– La Boscana - Bellvís.



– El Ermitaño - Benavente.



– Raúl Resino - Benicarló.



– Atelier Etxanobe - Bilbao.



– Mina - Bilbao.



– Nerua Guggenheim Bilbao - Bilbao.



– Ola Martín Berasategui - Bilbao.



– Zarate - Bilbao.



– Zortziko - Bilbao.



– Can Jubany - Calldetenes.



– Audrey's - Calpe.



– Beat - Calpe.



– Yayo Daporta - Cambados.



– Can Bosch - Cambrils.



– Rincón de Diego - Cambrils.



– Magoga - Cartagena.



– Emporio - Castelló d'Empúries.



– Lera - Castroverde de Campo.



– Chocó - Córdoba.



– Quatre Molins - Cornudella de Montsant.



– Venta Moncalvillo - Daroca de Rioja.



– Peix & Brases - Dénia.



– Garena - Dima.



– Kokotxa - San Sebastián.



– La Gaia - Eivissa.



– La Costa - El Ejido.



– Tresmacarrons -.El Masnou.



– La Finca - Elche.



– Marqués de Riscal - E.lciego.



– Sollo - Fuengirola.



– Andra Mari - Galdakao.



– Elkano - Getaria.



– Auga - Gijón.



– Malena - Gimenells.



– Massana - Girona.



– La Fonda Xesc - Gombrèn.



– Abama Kabuki - Guía de Isora.



– Nublo – Haro .



– Alameda - Hondarribia.



– La Bicicleta - Hoznayo.



– Lillas Pastia - Huesca.



– Tatau - Huesca.



– El Bohío - Illescas.



– Bagá - Jaén.



– Dama Juana - Jaén.



– LÚ Cocina y Alma - Jerez de la Frontera.



– Mantúa - Jerez de la Frontera.



– El Xato - La Nucía.



– Ca l'Enric - La Vall de Bianya.



– Eneko - Larrabetzu.



– Poemas by Hermanos Padrón - Las Palmas de Gran Canaria .



– Cocinandos - León.



– Pablo - León.



– Els Tinars - Llagostera.



– El Retiro - Llanes.



– Ikaro - Logroño.



– Kiro Sushi - Logroño.



– A'Barra - Madrid.



– Clos Madrid - Madrid.



– Corral de la Morería Gastronómico - Madrid.



– El Invernadero - Madrid.



– Gaytán - Madrid.



– La Tasquería - Madrid.



– Quimbaya – Madrid .



– Ricardo Sanz Wellington - Madrid.



– Saddle - Madrid.



– Yugo - Madrid.



– José Carlos García - Málaga.



– Messina - Marbella.



– Nintai – Marbella .



– La Botica - Matapozuelos.



– Alejandro Serrano - Miranda de Ebro.



– Odiseo Gastronómico - Murcia.



– La Lobita - Navaleno.



– Alevante - Novo Sancti Petri.



– Sala - Olost.



– Casa Pepa - Ondara.



– Nova - Orense.



– Adrián Quetglas – Palma de Mallorca.



– DINS Santi Taura – Palma de Mallorca.



– Marc Fosh – Palma de Mallorca.



– Zaranda - Palma de Mallorca.



– Es Fum - Palmanova.



– Europa - Pamplona.



– La Biblioteca - Pamplona.



– Rodero - Pamplona..



– Ambivium - Peñafiel



– Castell Peralada - Peralada.



– Miguel González - Pereiro de Aguiar.



– Mu•na - Ponferrada.



– Eirado - Pontevedra.



– Maca de Castro - Port d'Alcúdia.



– Casa Gerardo - Prendes.



– Los Guayres - Puerto de Mogán.



– Taller - Quintanilla de Onésimo.



– Ayalga - Ribadesella .



– Els Casals - Sagàs.



– Arrels – Sagunto.



– En la Parra - Salamanca.



– Ment by Óscar Calleja – Salamanca.



– Víctor Gutiérrez - Salamanca.



– Real Balneario - Salinas.



– Deliranto - Salou.



– Solla - San Salvador de Poio.



– Es Tragón - Sant Antoni de Portmany.



– L'Ó - Sant Fruitós de Bages.



– Lluerna - Santa Coloma de Gramenet.



– Retiro da Costiña - Santa Comba.



– Casona del Judío - Santander.



– El Serbal – Santander.



– A Tafona - Santiago de Compostela.



– Casa Marcelo - Santiago de Compostela.



– Refectorio - Sardón de Duero.



– Abantal - Sevilla.



– Cañabota – Sevilla.



– El Doncel - Sigüenza.



– El Molino de Alcuneza - Sigüenza.



– Béns d'Avall - Sóller.



– Baluarte - Soria.



– Fogony - Sort.



– Raíces-Carlos Maldonado - Talavera de la Reina.



– Coto de Quevedo - Torre de Juan Abad .



– Retama - Torrenueva.



– Hospedería El Batán - Tramacastilla.



– L'Antic Molí - Ulldecona.



– Les Moles - Ulldecona.



– Chirón - Valdemoro.



– Fierro – Valencia.



– Kaido Sushi Bar – Valencia.



– La Salita - Valencia.



– Lienzo – Valencia .



– Riff - Valencia.



– Cal Paradís - Vall d'Alba.



– Maruja Limón - Vigo.



– Silabario - Vigo.



– Tula - Jávea.



– Villa Retiro - Xerta.



– Cancook - Zaragoza.



– La Prensa - Zaragoza.



– Versátil - Zarza de Granadilla.



– Ababol - Albacete.



– Aleia -Barcelona.



– COME by Paco Méndez - Barcelona.



– Enigma - Barcelona.



– Mont Bar - Barcelona.



– Slow & Low - Barcelona.



– Cobo Evolución - Burgos



– Código de Barra - Cádiz.



– Oba - Casas Ibáñez.



– Tabaiba - Gran Canaria.



– Etxeko Ibiza - Islas Baleares.



– Ancestral - Illescas.



– Ajonegro - Logroño.



– La Finca - Loja.



– RavioXO - Madrid.



– Ugo Chan - Madrid.



– Zuara Sushi - Madrid.



– Kaleja - Málaga.



– Fusion19 - Mallorca.



– AlmaMater - Murcia.



– Ferpel - Ortiguera.



– Ceibe - Orense.



– O'Pazo - Padrón.



– Monte - San Feliz.



– Montia - San Lorenzo de El Escorial.



– ARREA! - Santa Cruz de Campezo.



– San-Hô - Tenerife.



– Alquimia - Laboratorio - Valladolid.



– Gente Rara - Zaragoza.



– Andreu Genestra - Llucmajor (N)



– BACK - Marbella (N)



– Barro - Ávila (N)



– Bevir - Las Palmas de Gran Canaria (N)



– Canfranc Express - Canfranc (N)



– Casa Bernardi - Benissa (N)



– CEBO - Madrid (N)



– Desde 1911 - Madrid (N)



– El Club Allard - Madrid (N)



– Erre de Roca - Miranda de Ebro (N)



– Fraula - Valencia (N)



– Haydée - La Orotava (N)



– Kabo - Pamplona (N)



– Malak - Jaén (N)



– Marcos - Gijón (N)



– NM - Oviedo (N)



– Omakase by Walt - Ibiza (N)



– Orobianco - Calpe (N)



– OSA - Madrid (N)



– Quirat - Barcelona (N)



– Radis - Jaén (N)



– Sa Clastra - Es Capdellà (N)



– Santerra - Madrid (N)



– Suto - Barcelona (N)



– Taste 1973 - Playa de las Américas (N)



– Terra - Finisterra (N)



– Tohqa - El Puerto de Santa María (N)



– Toki - Madrid (N)



– Txispa - Axpe (N)



– Unic - San José (N)



– Vandelvira - Baeza (N)



Restaurantes con dos estrellas Michelin 2024

– Maralba - Almansa.



– Cinc Sentits - Barcelona.



– Enoteca Paco Pérez - Barcelona.



– Moments - Barcelona.



– Voro - Canyamel.



– L'Escaleta - Cocentaina.



– Bo.TiC - Corçà.



– Amelia de Paulo Airaudo - San Sebastián.



– Cabaña Buenavista - El Palmar.



– Mugaritz - Errenteria.



– El Portal de Echaurren - Ezcaray.



– MB - Guía de Isora.



– BonAmb - Jávea.



– Casa Marcial - La Salgar.



– Miramar - Llançà.



– Coque - Madrid.



– DSTAgE - Madrid.



– Paco Roncero - Madrid.



– Ramón Freixa - Madrid.



– Smoked Room - Madrid.



– Skina - Marbella.



– Culler de Pau - O Grove.



– Les Cols - Olot.



– Bardal - Ronda.



– Iván Cerdeño - Toledo.



– El Molino de Urdániz - Urdaitz.



– El Poblet - Valencia.



– Ricard Camarena - Valencia.



– Deessa - Madrid.



– Pepe Vieira - Pontevedra.



– El Rincón de Juan Carlos - Adeje.



– Venta Moncalvillo - Daroca de Rioja (N)



Restaurantes con tres estrellas Michelin 2024

– ABaC - Barcelona.



– Lasarte - Barcelona.



– Quique Dacosta - Dénia.



– Arzak - San Sebastián.



– Akelaŕe - San Sebastián.



– Aponiente - El Puerto de Santa María.



– El Celler de Can Roca - Girona.



– Azurmendi - Larrabetzu (Vizcaya).



– Martín Berasategui - Lasarte (Guipúzcoa).



– DiverXO - Madrid.



– Cenador de Amós - Villaverde de Pontones (Cantabria).



– Cocina Hermanos Torres - Barcelona.



– Atrio - Cáceres.



– Disfrutar - Barcelona (N)



– Noor - Córdoba (N)