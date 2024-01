Las temperaturas estarán este martes en Tamajón entre 1°C y 5°C, el cielo estará muy nuboso con nevadas, el viento será flojo con una velocidad de 6 km/h y de dirección sur

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Cielos nublados con algo de lluvia por la tarde este martes en Guadalajara con 1ºC de mínima y 8ºC de máxima

Este martes amanecerá a las 8:37 y anochecerá a las 18:02 horas, las temperaturas estarán entre 1°C y 8°C, el cielo estará cubierto de nubes con probabilidad de lluvias, el viento será muy debil de unos 4 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 09 de enero de 2024 , 07:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos débiles y localmente moderados en el oeste, centro y sur, y que llegarán en la segunda parte del día al arco este y norte, en este último menos probables.



La cota de nieve inicialmente se situará en 500-1.000 metros, subiendo a 1.200-1.600 metros en la Serranía de Cuenca e inicialmente en 1.000-1.400 metros, subiendo a 1.600-1.800 metros en el norte de Toledo y Alcaraz y Segura.



Se esperan heladas débiles en Guadalajara y Cuenca, que no se descartan en Albacete y norte de Toledo, y moderadas en zonas orientales de la Serranía de Cuenca y Parameras.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que podrán ser localmente notables en La Mancha de Ciudad Real y oeste de Albacete. Las máximas experimentarán un ascenso en el centro y mitad este, siendo más acusado en puntos de Albacete, zonas altas de Cuenca y Parameras. El viento será flojo con predominio de la componente este.



Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 12ºC en Albacete, entre los 2 y los 12ºC en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 1 y 8ºC en Guadalajara y entre 2 y 10ºC en Toledo.



Varias provincias se tiñen ya de blanco por la DANA y la cota de nieve podría bajar a 200 metros.-



La segunda semana del año va a estar protagoniza por la llegada de un episodio de tiempo invernal que afectará a toda la Península. Será a partir de este martes cuando una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) dejará nevadas intensas en buena parte de España. Lo hará combinada con otra borrasca que llegará por el sur. Una unión que dejará precipitaciones en casi todo el país y que traerá también la llegada de masas de aire polar.



Tal y como asegura Cayetano Torres, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) este temporal penetrará en la Península a lo largo del martes por la tarde y se extenderá hasta este jueves, día en el que se prevé "el mayor bajón" de temperaturas.



Estos fenómenos provocarán, según este experto, cielos muy nubosos que el martes ya producirán precipitaciones en el sur peninsular y en la parte noroeste: "El miércoles las lluvias ya serán más generalizadas en casi toda España y empezarán a convertirse en nieve en los Pirineos y Cataluña".



Lo mismo explica Samuel Biener, meteorólogo de Meteored: "Tenemos las condiciones perfectas para que se produzcan estos días nevadas, granizo pequeño y que en algunos sitios la cota de nieve vaya bajando".



Esta podría descender, según este experto, hasta los 500 metros, incluso 200-300, en el noreste peninsular: "Varias ciudades, como Burgos, Pamplona y Teruel podrían ver la nieve". En el sureste las cotas podrían ser de 700-900, pero Biener insiste en que son niveles que "pueden ir cambiando" a lo largo de estos días.



Aún así, ambos coinciden en que sí habrá nevadas, pero que estas solo serán intensas en zonas de montaña. Torres, por su parte, adelanta que estas no serán muy grandes en la meseta norte, pero sí que lo serán en la cornisa cantábrica, Cataluña, Aragón y los Pirineos: "Pueden caer hasta 40 cm de nieve en las zonas más altas".



Temperaturas bajo cero en algunos puntos



A la nieve y las precipitaciones hay que sumar otro componente que caracterizará este temporal: el frío. Las masas de aire polar ya han dejado temperaturas mínimas de 13 grados bajo cero en puntos de los Pirineos y -8 ºC en algunas localidades de Castilla y León. El tiempo este lunes ha afectado también a otros puntos de la Península, obligando a cortar hasta 32 carreteras secundarias en algunas vías de Granada, Cantabria, Salamanca o Navarra y a imponer el uso de cadenas obligatorias hasta en 22 de ellas, según la Dirección General de Tráfico (DGT).



Para estos días, la situación no será distinta. "En el Pirineo podrían bajar de los 20 grados bajo cero y en la cordillera cantábrica de los diez bajo cero", cuenta Biener, que aclara que el miércoles subirán un poco las mínimas en toda España, pero que el jueves volverán a bajar, momento en que el frío dominará sobre todo en las zonas del noroeste peninsular.



La llegada de mayores heladas este día hará así que las temperaturas bajen aún más: "Ya se han producido temperaturas muy bajas en algunos puntos y estas pueden ser hasta menores los próximos días". El frío continuará además este viernes y sábado, pero las temperaturas "tenderán a remitir" el domingo y el lunes y martes "ya se recuperarán", según el portavoz de la Aemet.



Nada que ver con Filomena



A pesar de que este temporal de frío y nieve podría recordar a la borrasca Filomena, que llegó a la Península en estas mismas fechas en 2021, Torres declara que se trata de situaciones distintas que no tienen parecido: "Filomena fueron dos semanas de vientos del noroeste junto con una ola de frío y la borrasca esta vez viene de las islas Azores por el sureste".



Hace dos años, explica, este fenómeno, que llegó a dejar totalmente blanco el centro peninsular, se produjo porque chocó una masa de aire muy seca y fría con una de procedencia absolutamente contraria, muy cálida y muy húmeda. "El cóctel fue explosivo, fue un fenómeno muy extremo", señala el portavoz de la Aemet.



Así, indica que el temporal de esta semana no es más que algo "típico de estas fechas" y que se esperan incluso más a lo largo de los próximos meses: "Habrá otros dos o tres episodios como este", añade.



Un invierno cálido

A pesar de estos días de nevadas intensas, la realidad es que los meses de invierno se prevén más calurosos de lo que estamos habituados. Así lo muestran los pronósticos, según explica Torres: "Un buen resumen de este trimestre es que va a ser más cálido de lo normal y más húmedo en la zona del noroeste".



Para enero, indica, las predicciones apuntan a que las temperaturas serán normales, aunque con más precipitaciones en la zona suroeste. Febrero será más cálido de lo normal y con un mayor volumen de precipitaciones en Galicia. El experto adelanta que asimismo marzo será más caluroso y, de momento, sin señal de precipitaciones.



Lo mismo destaca Biener, quien detalla que "en nuestras latitudes" lo que predominarán son los vientos templados para los tres próximos meses. "Aunque eso no quiere decir que no vayamos a tener entradas frías como la de esta semana o que no se pueda producir algún episodio más extremo", detalla.



En cualquier caso, ambos expertos inciden en que los inviernos, cada más cálidos, son los culpables de que estos temporales típicos de estas fechas se estén produciendo ahora en menor medida. "Seguramente se produzcan más episodios como este, habrá dos o tres, pero la tendencia de los últimos años te dice que se han ido reduciendo", afirma Torres. "Lo preocupante es que hablemos por primera vez este año de una situación como esta en esta semana de enero", coincide Biener.