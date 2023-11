La temperatura mínima será este martes en Atienza de 3°C y la máxima podría alcanzar los 8°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será regular con una velocidad de 30 km/h y de dirección noroeste

Notable descenso de las temperaturas este martes en Guadalajara con 5ºC de mínima y 12ºC de máxima

Este martes amanecerá a las 8:03 y anochecerá a las 17:52 horas, la temperatura mínima será de 5°C y la máxima podría alcanzar los 12°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección noroeste

REDACCION

martes 21 de noviembre de 2023 , 07:35h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el sureste y nubosos en el nordeste. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en Ciudad Real, La Mancha de Toledo y Albacete.



Probables precipitaciones débiles y dispersas en zonas de montaña de Guadalajara y cota de nieve en 1.400-1.700 metros.



Las temperaturas mínimas irán en descenso en zonas altas y con pocos cambios, predominando los ascensos, en el resto; las máximas en descenso notable, menos acusado en zonas llanas de Toledo. Habrá heladas débiles en zonas de montaña del nordeste y extremo sur de Albacete y los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte.



Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14ºC en Albacete, entre 5 y 15ºC en Ciudad Real, entre 1 y 12ºC en Cuenca, entre 5 y 12ºC en Guadalajara y entre 4 y 14ºC en Toledo.



Vuelve el frío a España con la entrada de una masa de aire polar.-



Tras unos días de calor, con valores de 27 grados en Andalucía y hasta 30 grados en Canarias, la llegada de una masa de aire polar a la península propiciará un acusado descenso térmico en casi todo el país, con nevadas acotadas al norte y las Baleares y las primeras heladas generalizadas.



Según avanza Rubén del Campo, portavoz de AEMET, de momento se trata de una masa polar marítima, pero a partir del miércoles entrará viento procedente del interior de Europa, por lo que la masa de aire adquirirá un carácter más continental.



Un cambio que se notará también en la Comunidad de Madrid, que desde este martes ya notará un descenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en la sierra y en el suroeste de la región. De los casi 20 ºC de este lunes en muchos puntos, los termómetros no llegarán a 15ºC mañana, y se mantendrán en esos valores, incluso algo más bajos, durante el miércoles.



Así, este martes, en muchos puntos de España los termómetros se situarán entre 8 y 10 grados por debajo de los registrados el domingo, con temperaturas ya normales para estas fechas o incluso algo inferiores en puntos de la mitad norte, donde además "el viento acrecentará la sensación de frío", ha avanzado el portavoz.



Además se producirán las primeras heladas generalizadas en zonas altas y de montaña, y con respecto a las lluvias, Del Campo ha observado que apenas habrá precipitaciones, salvo en las comunidades Cantábricas y Pirineos, donde las lluvias y nevadas serán más significativas, y en el norte de Cataluña y en las Baleares.



Las zonas con más frío



La bajada de termómetros será especialmente intensa en el interior oriental peninsular, hasta 8 grados con respecto al día anterior, y las lluvias afectarán a las Comunidades Cantábricas, Pirineos, entorno de los sistemas Ibérico y Central y también al norte y este de Cataluña y en Baleares, con una cota de nieve de unos 1.400 metros.



Los vientos del norte se esperan "intensos" y acrecentarán la sensación de frío dejando máximas que solo superarán los 20 grados en el sur de Andalucía y puntos del sureste, mientras que en zonas de montaña no se llegará a 10 grados.



El tiempo el resto de semana



El miércoles las máximas no variarán demasiado, pero las nocturnas seguirán en descenso, con heladas en zonas de montaña y en paramos del interior, y nevadas en el extremo norte, aunque con tendencia a remitir, en una cota de nieve que esa jornada se desplomará en Los Pirineos hasta unos 600 a 800 metros.



Durante el jueves la situación será más estable y apenas habrá ya lluvias en España, pero las nocturnas seguirán en descenso y las heladas se extenderán por el interior oriental peninsular: Teruel podría bajar hasta 5 grados bajo cero y Segovia, Cuenca o Ávila marcarían 0 grados.